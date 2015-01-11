Губерния Первокурсников Челябинска посвятили в студенты на главной площади города 16 сентября в Челябинске впервые прошёл парад российского студенчества – самое грандиозное посвящение первокурсников. 5200 первокурсников 22 вузов и ссузов Челябинской области прошли шествием по пешеходной части улицы Кирова от Театра оперы и балета до проспекта Ленина. Каждая колонна студентов представляла свой вуз, сообщает министерство образования. Под предводительством авангардной группы – представителей молодёжных общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, молодёжных лидеров – колонны первокурсников дружным строем вышли на площадь Революции, где развернулось основное действие. Со сцены первокурсников приветствовали первые лица области и руководители вузов. «Чрезвычайно приятно здесь, на главной площади Челябинской области – площади Революции, в центре нашего с вами региона видеть тех, кто влился в большую дружную семью студентов. У вас впереди достаточно интересное время. Может быть самое лучшее, в котором вы будите жить. Очень хочется надеяться, что вы будет потом достойными людьми нашей области и странны. Вперед, студенты Южного Урал!», – отметил первый заместитель Губернатора Челябинской области Евгений Редин На мероприятии был организован телемост, и Челябинский парад увидела вся страна, а наш город смог на экране посмотреть, как проходят праздничные мероприятия в разных уголках России. Одним из ярких моментов стал запуск воздушных шаров, которые в небе составили российский триколор. Самой важной частью мероприятия стала клятва российского студенчества: «Мы, первокурсники, вступая в ряды российского студенчества, торжественно клянемся! Быть верными единому духу студенческого братства – клянёмся! С достоинством нести звание студентов своей Alma mater, не жалея сил и времени на постижение наук и получение глубоких и всесторонних знаний – клянёмся! Использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания России – клянёмся! Укреплять интернациональную дружбу молодежи, бороться с любыми проявлениями национальной, расовой и религиозной нетерпимости – клянёмся! Заботиться о сохранении и приумножении традиций российского студенчества – клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!». Завершением парада стало выступление известных студенческих коллективов Челябинска: «АРТиШОК» (ЮУрГАУ), LilMakerz (ЧелГУ), Deep Vision (ЮУрГУ), «Виктория» (УралГУФК), «Неприкасаемые», «Вита» и театр моды русского костюма (ЮУрГГПУ). Отметим, на мероприятии было задействовано около 1000 волонтёров со всех вузов. Они формировали и вели колонны, работали со зрителями. Кроме этого, бойцы студенческих отрядов помогали полиции обеспечивать порядок и безопасность. Парад российского студенчества – это самое грандиозное в России и мире посвящение в студенты, которое объединяет десятки тысяч молодых людей из разных городов. Его главная задача – сплотить и сблизить студентов разных вузов, дать первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи, а также объединить усилия органов власти и общественных организаций в поддержке молодого поколения. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/pervokursnikov-chelyabinska-posvyatili-v-studenty-na-glavnoy-ploshchadi-goroda-40851 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Представительница молодежи Южного Урала поборется за звание лучшего студенч ...

Южноуральцам предлагают принять участие во Всемирном фестивале молодежи и с ...

В Озерском технологическом институте прошел «День здоровья»

Посвящение в студенты по-озерски

Озерские студенты отпразднуют Татьянин день