В Снежинске обсудят вопросы помощи «особым» детям

22 сентября впервые в Снежинском городском округе будет проводиться форум «Особые семьи – обычная жизнь». Инициатором Форума является Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и молодым инвалидам «БУМЕРАНГ ДОБРА». Основными задачами проведения данного мероприятия является обмен опытом в вопросах эффективной реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и молодёжи с особенностями развития, а также привлечение внимания к необходимости создания «безбарьерной» среды. В рамках Форума родителям и специалистам будет предоставлена новая актуальная информация по вопросам использования методик и технологий в обучении детей и молодёжи с особенностями развития. Форум соберет родителей, специалистов сферы образования, медицины и социального обслуживания, а также представителей некоммерческих организаций для поиска решений и обсуждения вопросов в поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Программа форума включает в себя круглый стол по обмену опыта НКО работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья, презентации реабилитационных центров городов Челябинска и Екатеринбурга, консультации благотворительных фондов, тематические лекции, а также выставку проектов и технологий в сфере помощи детям и молодежи с инвалидностью. Для справки: В этом году Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и молодым инвалидам «БУМЕРАНГ ДОБРА» вошла в число победителей конкурса Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества с проектом, направленным на развитие общественного центра для «особых» детей и молодых инвалидов, сумма гранта составила почти три миллиона рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-snezhinske-obsudyat-voprosy-pomoshchi-osobym-detyam-40895