Озёрские водители задолжали «Маяку» крупную сумму

Более миллиона рублей оказались должны производственному объединению «Маяк» члены потребительского гаражно-строительного кооператива № 119.

Согласно договору, ФГУП «ПО «Маяк» является поставщиком тепловой энергии, и свои обязательства выполняет исправно. Однако со стороны ГСК-119 образовалась задолженность за период февраль-март 2017 года. Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 02.06.2017 с требованием об оплате задолженности, которая оставлена без удовлетворения. Юристы «Маяка» были вынуждены обратиться в Арбитражный суд.

В ходе судебного заседания выяснилось, что уведомление о предстоящем процессе было направлено по адресу, на котором зарегистрирован кооператив – в квартире жилого дома №28 по улице Кирова. Однако спустя продолжительное время уведомление так и не было получено и вернулось по почте с пометкой «за истечением срока хранения». Согласно действующему законодательству, даже в этом случае ответчик считается уведомлённым надлежащим образом. Поэтому судья Томилина рассмотрела иск «Маяка» к гаражникам в отсутствие сторон.

Согласно решению Арбитражного суда, требования ФГУП «ПО «Маяк» обоснованы и должны быть удовлетворены в полном объёме. В итоге гаражно-строительный кооператив №119 обязан оплатить производственному объединению «Маяк» 1 190 833 руб. 03 коп., а также 24 908 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Редакции Озёрск.ру не удалось связаться с жильцами квартиры, на которую юридически зарегистрирован ГСК-119, чтобы выяснить, по какой причине образовалась задолженность перед поставщиком энергоресурсов, и, главное, каким образом владельцы гаражей будет возмещать «Маяку» такую значительную сумму долга.

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