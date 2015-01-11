Угрозы обрушения здания нет

В связи с проведением ремонтных работ по программе «Бережливая поликлиника» 18 сентября 2017 г. была закрыт 1-й этаж детской поликлиники №2 по адресу Победы 27, построенной в 1952 г.

До начала демонтажа проводилось обследование состояния конструкций с целью установления опасности обрушения. В результате обследования было выявлено провисание перекрытий потолка, что могло привести к самопроизвольному обрушению конструкций потолка в помещении справочной. Было принято решение о демонтаже конструкций перекрытия и стены в помещении справочной 1 этажа. Силами строительной бригады ЦМСЧ №71 были проведены демонтажные работы. Обрушения стены и плит не было, они были демонтированы строительной бригадой.

Угрозы обрушения здания и помещений, находящихся на 2-ом и 3-ем этажах, нет.

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