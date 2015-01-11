Школьники Красноармейского района присоединились к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

Ученики и педагоги Миасской школы №1 Красноармейского муниципального района в рамках Всероссийской экологического субботника «Зеленая Россия» организовали уборку в сельском бору, сообщает пресс-центр образовательного учреждения.

«Субботник – еще одна возможность благоустроить нашу малую родину, сделать её еще краше. Важно, что в акции активное участие принимает молодое поколение», – подчеркнула директор МОУ «Миасской СОШ №1» Светлана Соколова.

Субботник в бору села Миасское, который считается одним из самых грязных мест в территории, по праву можно назвать одним из самых массовых экологических мероприятий, проходивших в муниципалитете за последние несколько лет. В экологической акции приняли участие представители различных муниципальных учреждений, коммерческих и общественных организаций, инициативные группы граждан, волонтеры и активная молодежь.

Уборка территорий прошла при поддержке Красноармейского лесничества: были обозначены территории субботников, выделены инструменты, перчатки, мусорные мешки. Также все участники субботник получили отличный бонус в виде полевой кухни, завершающей уборку.

«Надеемся, что работа, проведенная в рамках Всероссийского субботника, не останется незамеченной жителями нашего района и в дальнейшем они привыкнут содержать в чистоте не только свою территорию, но и следить за поддержанием порядка в родной станице», – отмечает заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Миасской СОШ №1» Светлана Маклакова.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/shkolniki-krasnoarmeyskogo-rayona-prisoedinilis-k-vserossiyskomu-ekologicheskomu-40998