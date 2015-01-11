Дом в лесу без тепла не останется

Первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев совершил рабочую поездку в МСЛШ им. Ю.А. Гагарина, чтобы убедиться, что и сама школа, и расположенный в непосредственной близости от нее многоквартирный жилой дом не останутся без тепла с наступлением холодов.

- Проблем с началом отопительного сезона на данном социальном объекте нет, - прокомментировал ситуацию Иван Сбитнев, - но тревожные сигналы от граждан, выбравших территорию вблизи санаторно-лесной школы местом своего проживания, звучат и в адрес администрации нашего округа, и в адрес прокуратуры. Люди обеспокоены теплоснабжением дома, который всегда бесперебойно отапливался за счет котельной МСЛШ им. Ю.А. Гагарина, а в связи с приостановкой ее деятельности, по их мнению, попал в зону риска.

Первый заместитель главы округа встретился с жильцами многоквартирного жилого дома (МКД), проверил температуру радиаторов в их квартирах, состояние узла коммуникаций в подвале и попытался объяснить, почему тепло к ним пришло только на этой неделе:

- Ваш дом находится на территории Кыштымского городского округа, где отопительный сезон официально начался 25 сентября. Сразу же в школе, к чьим сетям подключено жилое здание, была запущена угольная котельная, чтобы обеспечить и МКД, и весь комплекс здравницы горячим водоснабжением. Мы подали вам ресурс в кратчайший срок, тем самым выполнив свои обязательства. Теперь необходимо провести регулировку системы внутри – и это уже задача ТСЖ, созданного самими собственниками помещений (практически все квартиры в данном многоквартирном жилом доме являются приватизированными).

В ходе визита в школу выяснилось, что Озерский городской округ, как собственник социального объекта, не отказывается от расходов по его содержанию, несмотря на то, что МСЛШ им. Ю. А. Гагарина уже не ведет профильную деятельность и ее судьба пока остается под вопросом:

- Материально-техническая база школы в значительной степени изношена, и, прежде всего это касается наружных сетей. В прошлом году здесь пришлось заниматься капитальным ремонтом магистрального водовода – в результате, прекратились утечки, из-за которых холодная вода не доходила до котельной, и как следствие в школе не было и горячей воды. Чтобы восстановить нормальную подачу ресурса, Озерский городской округ потратил 11 млн.300 тыс. рублей (под землей были заменены трубы на протяженном участке), - отметил Иван Сбитнев. – И в настоящее время администрация продолжает держать ситуацию на контроле, направляет необходимые средства для сохранения теплового контура в комплексе зданий и в многоквартирном жилом доме. Дальнейшие наши действия будут зависеть от того, останется ли здравница в собственности муниципалитета или уйдет под областную юрисдикцию.

Сейчас идут переговоры с Правительством Челябинской области на предмет передачи региону МСЛШ им. Ю. А. Гагарина. Если здравница все-таки останется у нас, мы готовы рассмотреть вопрос о реконструкции системы ее теплоснабжения с сооружением альтернативного источника взамен устаревшей угольной котельной.

По словам директора МСЛШ им. Ю. А. Гагарина Андрея Лукашина, в учреждении имеются необходимые запасы угля, чтобы обеспечить теплом весь комплекс до декабря 2017 г., в ноябре пройдет аукцион с расчетом на следующий год:

- Кочегары работают круглосуточно, наша дежурная смена всегда готова прийти на помощь, если у жильцов МКД возникнут какие-то вопросы. Этот дом всегда был частью нашей здравницы, и нам понятны проблемы его обитателей.

Учитывая, что детей в школе нет уже продолжительное время, тепловой режим в зданиях будет обеспечивается по минимальным параметрам, а в многоквартирном жилом доме - поддерживаться в пределах санитарных норм весь отопительный сезон.

Вместе с представителями администрации Озерского городского округа на социальном объекте побывал прокурор ЗАТО г. Озерск Алексей Вахрушев, который подчеркнул, что вопросы ЖКХ и подачи теплового ресурса находятся на особом контроле у его ведомства. В отношении МКД, расположенного на территории школы, был организован ряд проверочных мероприятий:

- Мы выезжали сюда неделю назад по обращению граждан, познакомились с ситуацией и вынесли предостережение администрации Озерского городского округа. Но и от самих граждан, проживающих в этом доме, тоже многое зависит, как от собственников помещений. Они активные, организовали у себя ТСЖ и заинтересованы в управлении своей собственностью, которая, увы, расположена в лесном массиве и удалена от развитой инфраструктуры.

Насколько стало известно, и прокуратура Кыштымского городского округа обратила внимание на «гагаринский дом», указав руководству соседнего муниципалитета на необходимость включить МКД в схему теплоснабжения, чего не было сделано ранее и является нарушением закона.

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