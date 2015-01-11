«Откроем рот» из любви к чтению и азарту

15 октября, в 16:00, в выставочном зале Центральной городской библиотеки пройдет чемпионат по чтению вслух «Открой рот». В 2017 году Озёрск стал полноправным участником всероссийского библиоринга.

История проекта. Шесть лет назад владелец новосибирского книжного магазина Михаил Фаустов создал новый вид «спорта», который неожиданно для самого создателя привлекает с каждым годом все больше «спортсменов» со всех регионов России. Из промоакции получился настоящий чемпионат по чтению книг вслух, со своими правилами, турнирной сеткой и своей жизнью. Чемпионаты по чтению вслух проходят в 111 городах страны.

Главное правило Чемпионата – участник ни в коем случае не догадывается, что ему предстоит читать. Чем «ужасней» текст, тем лучше: он может состоять из одного слова, или это будет бессмертный отрывок из произведения Н.В. Гоголя, или в нём может не быть пробелов, или его должен написать великий, но не признанный поэт из соседнего двора, или нужно будет читать справочник по авиационным двигателям, или кулинарный рецепт…

«Открой рот» в Озёрске проведет известный в городе ведущий Игорь Ковалев. Состав жюри пока держится в секрете. Приглашенный гость – Заслуженный артист РФ Вохобжон Азимов.

Желающие стать участниками Чемпионата могут позвонить по телефону 2-30-78 и узнать всю интересующую информацию. А также рекомендуется отметиться в мероприятии в «ВКонтакте». Ссылка: https://vk.com/otkroyrotozersk. Или написать на электронный адрес координатору [email protected]/

Желание побыть зрителем и поддержать любого участника тоже приветствуется.

Турнир пройдет при поддержке печатной компании «JPrint», кофейни «Бурбон».

«Открой рот» – это смесь любви к чтению, спортивного азарта и юмора. Самое интересное мероприятие осени. Самое позитивное жюри. Лучшие призы для участников и победителей.

Информация предоставлена отделом искусств ЦГБ