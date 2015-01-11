И все-таки ФК «Гранит» — первый

1 октября на стадионе "Труд" ФК "Гранит" в матче заключительного тура первенства Челябинской области по футболу нанес поражение ФК "Куса" со счетом 5:1 и стал победителем первенства Челябинской области по футболу.

ФК "Гранит" (Озерск) - ФК "куса" (Куса) 5 : 1 (2:1).

Голы забили: 6 мин - К.Крупин 0:1; 13 мин - Д.Горбунов 1:1; 24 мин - А.Захаров 2:1; 67 мин - А.Кирин 3:1; 72 мин - А.Захаров 4:1; 85 мин - А.Захаров 5:1. Yf 24-й минуте Арсений Захаров (Гранит) не реализовал пенальти.

ФК "Гранит" (Озерск): Д.Рожков (вр); М.Макуров (С.Черноскутов, 78), Е.Шалдин, К.Мишура, В.Мурунов (Э.Шульц, 82); А.Кирин, Д.Юдин (А.Пахомов, 78), В.Волгушев, Д.Денов; А.Захаров (С.Игонин, 86), Д.Горбунов (к) (М.Мужичков, 61). Зап: В.Пономарев.

ФК "Куса" (Куса): Е.Сухарев (вр); С.Ливенов, К.Середов, А.Новиков, А.Логовчин, Е.Барский, А.Ященко (И.Васильев, 65), Д.Молочков, А.Меркурьев, В.Дель (Р.Мусаев, 72) К.Крупин (А.Бухвалов, 72).

Наказания: К.Мишура, В.Волгушев (Гранит), А.Меркурьев, А.Новиков, Е.Барский (Куса) - предупреждения

А.Меркурьев, А.Новиков, Е.Барский (Куса) - удаления.

Судьи: Д.Люкшин; А.Маюн (оба - Челябинск), Н.Коробов (Южноуральск)

1 октября, стадион "Труд" г.Озерск. 150 зрителей.

"Ассоциация футбола и хоккея ОГО" поздравляет всех болельщиков Озерска с успехом ФК "Гранит" и выражает огромную благодарность главному тренеру команды Сергею Игонину, готовившему команду в весьма специфических условиях, а также всем игрокам ФК "Гранит", принесшим Озерку столь долгожданную победу в этом виде спорта.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

В СЕЗОНЕ 2017 года.

1. ФК "Гранит" (Озерск) 16 11 2 3 51 - 14 35

2. ФК "Первомайский" (п.Первомайский) 16 10 5 1 36 - 18 35

3. ФК "Куса" (Куса) 16 9 4 3 36 - 25 31

4. "СКиК" (Трехгорный) 16 9 1 6 37 - 21 28

5. ФК "Аргаяш" (Аргаяш) 15 5 4 6 34 - 40 19

6. ФК "Катав" (Катав-Ивановск) 16 5 4 7 14 - 30 19

7. ФК "Южноуралец" (Южноуральск) 16 5 2 9 25 - 36 17

8. ФК "Верхнеуральск" (Верхнеуральск) 15 4 3 8 18 - 25 15

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 16 1 0 15 17 - 57 3

Примечание: таблица дана без учета матча "Аргаяш" - "Верхнеуральск", который состоится на следующей неделе, но никак не повлияет на положение команд в первой пятерке.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Фото Александра Сабаева