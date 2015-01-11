Челябинские хирурги выполнили операцию «высшего пилотажа»

В Челябинской областной больнице пациентке из Миасса малоинвазивно удалили часть поджелудочной железы вместе с двенадцатиперстной кишкой и частью холедоха. Такие вмешательства в хирургии называют «высшим пилотажем», их делают только в специализированных центрах и, в основном, «открытым» путем, сообщает министерство здравоохранения.

«Лапароскопическая операция стала возможна благодаря тому, что у нас работают настоящие энтузиасты своего дела, есть возможность дооснащения операционных всем необходимым и, конечно, благодаря командной работе, – отметил главный хирург министерства здравоохранения Челябинской области, заместитель главного врача ЧОКБ по лечебной работе хирургического профиля Илья Бондаревский. – Это штучные операции, наши врачи достигли такого уровня, непрерывно обучаясь. Важно, что в областной больнице и аппаратура и снабжение – лучшие в регионе, да и во всем УрФО мы занимаем достойное место. Когда есть техника и подготовленные хирурги, есть и возможность делать очень сложные операции с минимальной кровопотерей и минимальным болевым синдромом для пациента».

69-летняя пациентка обратилась в больницу с механической желтухой, вызванной опухолью в печени. Из-за злокачественного новообразования необходимо было удалять целый органокомплекс, желчные пути, протоки. При этом поджелудочная железа находится в очень неудобном месте и расположена рядом с крупными сосудами, поэтому реконструктивный этап, во время которого хирурги возвращают пациенту возможность нормального пищеварения, – самый большой и тяжелый. Женщина смирилась с необходимостью тяжелой открытой операции. Но врачи предложили другой вариант.

Даже на открытой полости такие операции длятся 4-8 часов, первая подобная лапароскопическая операция в России длилась 16 часов. Хирурги ЧОКБ выполнили ее за 6,5 часов.

«Сначала пациентке потребовалась помощь наших коллег-эндоскопистов, они блестяще выполнили первый этап по разгрузке желчного дерева, – рассказал заведующий отделением хирургии ЧОКБ Антон Ефремов. – Пациентка пришла в состояние, которое позволило выполнить операцию в полном объеме, но с малой трамватичностью. Это позволило быстрее активизировать больную, что привело к быстрому выздоровлению и к уменьшению числа осложнений».

Во всей России пока выполнено порядка 200 таких операций. В настоящий момент операции по удалению опухолей дуоденальной зоны и другие патологии органов брюшной полости поставлены на поток в «открытом» варианте, но специалисты ЧОКБ намерены постепенно переводить решение этих проблем в плоскость эндоскопии.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-hirurgi-vypolnili-operaciyu-vysshego-pilotazha-41169