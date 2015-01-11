С 6 по 26 октября в читальном зале Центральной городской библиотеки работает документальная выставка городского архива «1957-й. Звенящая память»: строители ЮУС и ликвидация последствий радиационной аварии 1957 года на х/к "Маяк"».

Выставка посвящена бывшему начальнику отдела кадров ЮУС, соавтору книги «История Южно-Уральского управления строительства» Анатолию Ивановичу Клепикову.

На выставке впервые демонстрируются документы из личного архива А.И. Клепикова, которые были переданы его сыновьями Александром и Сергеем.

Содержание выставки определило ее структуру, она состоит из 3 разделов:

- «Коллективы строительных и монтажных организаций были основными исполнителями выполнения физических объемов работ…».

- «Находиться в данной местности нельзя, но работать можно, потому что нужно».

- Анатолий Иванович Клепиков: создание истории Южноуральского управления строительства как дело жизни.

Свыше 40 лет работы в кадровых службах «сформировали у А. И. Клепикова особое отношение к документальной базе исторического исследования».

Директор МКУ «Муниципальный городской архив Озёрского городского округа» Елена Владимировна Барановская, в аннотации к выставочным материалам, говорит об уникальности документов домашнего архива А.И. Клепикова:

«На хранении в муниципальном архиве Озёрского городского округа находится документальный фонд личного происхождения, значение которого трудно переоценить с точки зрения истории создания города и строившей его организацией – Южноуральского управления строительства.

Фондообразователь фонда № 129 – Клепиков Анатолий Иванович, заместитель начальника Южноуральского строительства по кадрам, исследователь истории ЮУС.

В 1990-е годы были изданы первые книги по истории Озёрска и ЮУС, в подготовке которых А.И. Клепиков активно участвовал. Свыше 40 лет работы в кадровых службах, в том числе с 1973 г. по 1990 г. главе отдела кадров ЮУС, работа в качестве заведующего орготделом горкома ВЛКСМ сформировали у Анатолия Ивановича Клепикова особое отношение к документальной базе исторического исследования. После выхода книги «Тайна «сороковки» (1995) А.И. Клепиков получил экземпляр издания от авторов – профессиональных историков В.Н. Новосёлова и В.С. Толстикова с дарственной надписью: «Анатолию Ивановичу на добрую память и с огромной благодарностью за общение и рекомендации, которые помогли нам сделать книгу лучше, чем она была».

В создании «Истории Южно-Уральского строительства» (1998) А.И. Клепиков выступает уже как соавтор В.Н. Новосёлова и В.С. Толстикова.

В его домашнем архиве, переданном на муниципальное хранение сыновьями Сергеем Анатольевичем и Александром Анатольевичем, сохранились документы, важные для истории строительства, в том числе о людях, строивших наш город и ПО «Маяк», а также другие города и предприятия Минсредмаша. В подлинниках и копиях в фонде отложились документы периода разработки законов о социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию в результате деятельности ПО «Маяк». В фонде отложились также неопубликованные авторские материалы, основанные на анализе и обобщении документов архива ЮУС. Работа по созданию истории Южноуральского управления строительства стала для А.И. Клепикова делом его жизни. Он по праву считается одним из лучших знатоков и исследователей ЮУС».

Приглашаем гостей и жителей города познакомиться с этими уникальными документами.

Справки по тел. 2-30-75.

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