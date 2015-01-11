Солнечный плов

Я называю этот плов «солнечным», хотя по настоящему он называется маъжун палов, или плов на морковном соке. Очень его люблю. Жаль готовить приходится редко: или не сезон, или сезон, но я забываю… Очень древний вариант из разряда особых. Готовится просто. А почему «солнечный»? Думаю, по фото понятно.

Нам понадобится:

Курица – 1-1,2 кг

Рис – 1 кг

Морковь ~800 г (на плов), ~2 кг (на сок)

Лук – 2-3 шт.

Растительное масло – 250 г

Зира

Черный молотый перец

Соль.

Приготовление этого плова требует некоторой подготовки. За пару часов до начала приготовления помоем курицу, обсушим бумажным полотенцем, порежем на порционные куски граммов по 100-150, посыплем мелкой солью и поставим в холодильник.

Рис промоем до прозрачности и замочим в горячей (градусов 70-80) подсоленной воде.

Из двух кг моркови получим сок либо через терку, либо посредством соковыжималки. Морковь должна быть свежего урожая, чтобы сока добыть вдоволь. Узбеки вообще рекомендуют морковку прямо с грядки :)

Нарежем все составляющие, как это делаем обычно на плов, и приступим, помолясь :)

Разогреем в казане масло и слегка обжарим лук.

Далее пойдет курица. И ее обжарим, пару-тройку раз перемешав.

Теперь морковка, которую тоже слегка обжариваем.

Завершив эти процедуры, заливаем содержимое казана морковным соком так, чтобы он только покрыл продукты. Даем закипеть и убавляем огонь до медленного, чтобы чуть кипело. Добавляем немного зиры, черного молотого перца и солим. Тут надо быть аккуратней, потому что в морковном соке есть свои соли: кабы на пересолить.

В Узбекистане, как правило, варят домашних кур и петухов, потому время варки зирвака длится от 40 минут до полутора часов. Наши магазинные куры доходят вмиг. Как дошло, это сигнал: закладываем рис. Разровняв, делаем полный огонь и ждем, когда жидкость впитается.

Тут есть еще одна особенность: морковный сок впитывается не так, как вода. Поэтому стоит следить. Если влаги не хватит, лучше добавить остатки сока потом. Следим за рисом. Я в этот раз чуток промахнулся. В случае, если он набухает неодинаково, его можно осторожно перелопатить, не задевая при этом морковный слой.

А дальше все как обычно. После выпаривания влаги, собираем рис горкой, накрываем казан крышкой и убавляем огонь до минимума. Упариваем таким образом рис в течение 25-30 минут.

По окончании вынимаем курятину, перемешиваем плов. Перемещаем его на большое блюдо, а сверху куски курицы. Можно подать к плову салат из помидор, а можно не подавать ничего. Вкусовая и витаминная гамма у солнечного плова и так будь здоров!