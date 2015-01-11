Зеленый оазис ДЭБЦ стал лучшим в области

Педагоги озерского «Детского эколого-биологического центра» заняли первое место в одной из номинаций областного конкурса «Оазис», участниками которого стали 181 образовательная организация из 24 муниципальных образований Челябинской области.

10 октября на базе «Средней общеобразовательной школы № 116» г. Челябинска состоялось подведение итогов конкурса на лучшее озеленение.

В жюри конкурса «Оазис» вошли: Дракова Дамира Курбановна, эксперт Общественной палаты Челябинской области, Ермакова Валентина Александровна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», координатор областного конкурса образовательных организаций на лучшее озеленение «Оазис», Агапов Алексей Иванович, ландшафтный дизайнер, консультант областной программы «Зеленая передача».

Педагоги «Детского эколого-биологического центра», авторы проекта Косажевская Н.В., Игнатенко В.В., Смирнова О.А., представили свою работу в номинации «Ландшафтное озеленение»: по благоустройству территории и созданию рокария около административного здания ДЭБЦ. На том месте в цветнике, где всю влагу забирают корни ели и берёз, расположить альпийскую горку - за удачное воплощение этой идеи на практике ее авторы получили высокую оценку экспертов.

Надо отметить, что с ранней весны до глубокой осени все работы по выращиванию и уходу за растениями проводятся педагогами ДЭБЦ вместе с юннатами.

Справочно:

Рокарий – это каменистый садик, в котором естественным образом соединяются камни и растения. Это сочетание удивляет своей необычностью и завораживает красотой.

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