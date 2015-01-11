Иммунопрофилактика гриппа детям

В осенний период проводится ежегодная массовая иммунизация против гриппа.

В соответствии с Федеральным законом № 34–ФЗ от 08.12.10г. (Приложение №2) прививки против гриппа введены в Национальный календарь профилактических прививок N 125н от 21 марта 2014г. Специфическая профилактика гриппа проводится отечественной вакциной «Совигрипп» у детей, начиная с 6-месячного возраста, у дошкольников, подростков и далее без ограничения возраста, и у беременных во II-III триместрах беременности.

Вакцина особенно показана лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом: часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, врожденным или приобретенным иммунодефицитом.

Вакцина «Совигрипп» является инактивированной тривалентной субъединичной, то есть содержит три антигена эпидемически актуальных штаммов вируса гриппа подтипов А (высокопатогенный Н1N1 и Н3N2) и типа В. Не содержит консерванта.

Вакцина упакована в шприц-дозу. Введение вакцины вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Применение: Детям с 6 месяцев до 3-х лет вакцину вводят внутримышечно по 0,25 мл (1/2 дозы) двукратно с интервалом 3-4 недели. Детям старше 3-х лет и прочим вакцину вводят однократно в дозе 0,5 мл. Вакцинируемый должен находиться под наблюдением медработника в течение 30 минут после иммунизации. Вакцина может применяться одновременно с другими вакцинами, кроме вакцин против туберкулеза.

Противопоказания:

1. Аллергические реакции на куриный белок.

2. Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых формах ОРВИ и кишечных инфекций вакцинацию проводят после нормализации температуры и исчезновении острых симптомов заболевания.

3. Хронические заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии.

4. Лицам, ранее имевшим аллергические реакции на введение вакцин против гриппа.

Побочные действия. Вакцина является высокоочищенным препаратом, обычно переносится хорошо. Редко в месте введения может быть болезненность, отек, покраснение кожи, возможны общие реакции в виде недомогания, повышения температуры, которые исчезают самостоятельно через 1-2 дня.

Помните, что лучшая профилактика – это специфическая профилактика, то есть вакцинация

Родителям детей, посещающим дошкольные образовательные учреждения и школы, необходимо обращаться по вопросам вакцинации против гриппа к медицинским сотрудникам медицинских кабинетов образовательных учреждений. Вопрос о разрешении проведения профилактических прививок решает врач-педиатр, учитывая отсутствие противопоказаний, временных медицинских отводов.

http://www.cmsch71.ru/help/index.php?article=64