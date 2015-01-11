Водопользователи оценили преимущества портала госуслуг

Министерство имущества и природных ресурсов региона провело обучающий семинар для организаций по предоставлению водных объектов в пользование в электронном виде.

С начала года в министерство поступило больше 500 заявлений на получение данных государственных услуг. Но самым простым и удобным способом является обращение с помощью портала gosuslugi.ru.

«Мы собрали те организации, которые используют в своей деятельности водные ресурсы озер и рек, и чаще других обращаются за внесением изменений в документы. Им намного удобнее будет пользоваться порталом, тем более в таком случае не требуется личное обращение», – отметил министр имущества и природных ресурсов региона Алексей Бобраков.

На семинаре участникам продемонстрировали пошаговую инструкцию, как оформить договор водопользования или получить решение о предоставлении водного объекта в пользование в несколько «кликов». Для этого необходимо иметь всего лишь усиленную квалифицированную электронную подпись лица, уполномоченного на подписание заявлений и прилагаемых к ним документов.

В дальнейшем электронный документ признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vodopolzovateli-ocenili-preimushchestva-portala-gosuslug-41344