Челябинская филармония подготовила премьеру музыкальной мессы к тысячелетию Папы

Сегодня, 16 октября, в Челябинской филармонии прозвучит месса для Папы Римского Льва IX. Челябинские зрители впервые услышат произведение современного голландского композитора Якоба де Хаана «Missa brevis», созданное к тысячелетию со дня рождения Папы. Премьерное произведение исполнят два коллектива — духовой оркестр и Камерный хор имени Михальченко.

Мессу я впервые услышал в записи, это потрясающая музыка, красивый диалог между оркестром и хором. У Якоба де Хаана неповторимый композиторский почерк: он очень хорошо знает природу духовых инструментов и умело использует все богатство их красок в своей инструментовке. Исторически духовые были инструментами поддерживающими — к примеру, усиливали кульминацию, поддерживая струнную группу. А в «Мессе» всюду солируют то валторны, то трубы, то саксофоны, то кларнеты — словом, все группы духовых инструментов, начиная от деревянных. Произведение настолько необычное и красивое, что очень хочется его исполнить. Думаю, премьера станет событием. — рассказал дирижер оркестра Игорь Ежов.

Начало концерта 16 октября в 18:30 часов в Концертном зале имени Прокофьева по адресу улица Труда, 92. Стоимость билетов от 200 рублей.

Источник: https://www.1obl.ru/news/kultura/messa-v-philarmonii/