Озёрские полицейские установили личность интернет-мошенника

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 215 происшествий, возбуждено 15 уголовных дел, раскрыто 10.

10 октября в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника, который 16 марта 2017 года в сети интернет на сайте «В Контакте» путем обмана под предлогом продажи коробки передач для автомобиля у жительницы Озерска похитил деньги в сумме 9500 рублей. Им оказался житель поселка Уральский в Пермской области, 1991 года рождения. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации продолжается.

12 октября наряд патрульно-постовой службы на пр. Победы выявил молодого человека, 1986 года рождения, у которого при личном досмотре в кармане куртки были обнаружены два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

13 октября сотрудники по делам несовершеннолетних в продуктовом магазине, расположенном по ул. Семенова, выявили факт продажи бутылки пива несовершеннолетнему. На продавца, продавшего алкоголь подростку составлен административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

14 октября в ночное время на территории водоочистных сооружений, расположенных на переулке Песочный, были задержаны двое жителей Озерска, которые пытались похитить металлические изделия. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла автомобиль ВАЗ-21099 с прицепом, рожковые ключи, оборудование для резки металла и фрагменты металлических изделий. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 14 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 13 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 12 выездов.

Было составлено 298 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 16 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 10 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 14 протоколов.

Осуществлено 6 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 2 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск