В Челябинске состоится мастер-класс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья

Глухой танцор Андрей Драгунов 21-22 октября проведет в Челябинске мастер-класс для молодежи с ограниченными возможностями, сообщает клуб «Наше место».

Танцор Андрей Драгунов никогда не слышал музыки. Уникальный преподаватель танцев проведет 21-22 октября в Челябинске мастер-классы. В них примут участие инклюзивные коллективы клуба для молодежи с инвалидностью «Наше место». Андрей – танцевальный феномен, в течение двух дней будет заниматься с коллективами «Парадокс», «ТанцДем», «O.G.C.». Здесь наравне со здоровыми сверстниками занимаются ребята на инвалидных колясках, молодежь с нарушением слуха и ограничениями опорно-двигательного аппарата.

Андрей Драгунов проведет уроки по таким направлениям, как крамп, локинг и фингер – таттинг, танец пальцами рук.

Так же в рамках приезда известного танцора пройдет специальный показ документального фильма «Услышь меня». Этот фильм рассказывает о том, что в России почти 13 млн человек имеют ограничения слуха, 250 тысяч человек живут в полной или частичной тишине. Эти люди открыты к общению, мечтают, влюбляются, ищут работу, хотят быть полезными и жить в атмосфере взаимного уважения. Герои фильма – бизнесмены и философы, артисты и художники, обычные на первый взгляд люди. Они способны на многое и достигнут многого, нужно только услышать их.

Показ фильма будет сопровождается субтитрами для глухих зрителей. Он пройдет 22 октября в 11.00 в IT-PARK (ул. Молодогвардейцев, 31).

Для того, чтобы попасть на показ, необходимо зарегистрироваться.

Для справки:

Направление «Танцы» проекта «Равный равному» реализуется на базе трех инклюзивных коллективов, которые работают в клубе «Наше место». Это коллективы, в составе которых наравне со здоровыми сверстниками занимаются ребята на инвалидных колясках, молодежь с нарушением слуха и ограничениями опорно-двигательного аппарата.

Наставниками трех команд стали хореографы шоу «Танцы» на ТНТ Екатерина Решетникова, Гарик Рудник и Алексей Карпенко. Экспертное жюри возглавил один из лучших хореографов страны Мигель. Он также стал постановщиком клипа, масштабные съемки которого прошли летом этого года. Его премьера состоится 20 ноября на финале проекта «Равный Равному - 2017».

Финал направления «Танцы», где каждый из трех коллективов представит несколько хореографических постановок, а экспертное жюри определит лауреатов проекта, пройдет в марте 2018 года.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoitsya-master-klass-dlya-molodezhi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-41433