В Озерске подвели итоги октябрьской операции «Район»

С 20 по 21 октября 2017 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие 80 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 5 человек за совершение преступлений, 3 граждан, находившиеся в розыске.

Выявлено 93 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 22, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 41, за иные правонарушения – 30.

В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции проверили 23 мест концентрации правонарушителей, 171 гражданин подучетной категории, в том числе 25 лиц, состоящих под административным надзором.

Сотрудники озерской полиции совместно с коллегами из Управления Росгвардии Челябинской области проверили 20 владельцев гражданского оружия, в ходе которых за нарушения в области законодательства об оружии изъяли 1 единицу оружия.

Сотрудники экономической безопасности и противодействию коррупции из квартиры, расположенной в одном из домов по ул. Горная, задокументировали факт реализации спиртосодержащей жидкости. Всего изъято 11 литров алкоголя на общую сумму 4180 рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД