Малый и средний бизнес получит субсидии на развитие

В понедельник глава округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с вопроса о мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также подвёл итоги сезона ремонта дорог, дал поручение о планировании ремонтных работ на будущий год.

На прошедшей неделе Евгений Щербаков посетил ООО «Озерский завод нестандартного оборудования» и отметил высокую культуру организации производственного процесса, а также подчеркнул, что в округе работает значительное число современных высокотехнологичных предприятий.

– Мы готовы поддерживать предпринимательское сообщество не только на словах, но и на деле, – подчеркнул глава округа. – В округе с этой целью сформирована программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Главное, что хотелось бы отметить, что все условия и мероприятия программы должны быть понятны и прозрачны предпринимателям.

О финансовой поддержке предпринимателей и условиях предоставления субсидий информацию представил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло:

– В рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году запланировано 3,9 млн рублей. На прошлой неделе был опубликован порядок предоставления субсидий, и с момента публикации начался приём заявок от субъектов, претендующих на получение этой финансовой поддержки. В этом году, по сравнению с прошлым годом, произошли изменения, и субсидии будут предоставляться по трём направлениям. Первое – это компенсация части процентов по банковским кредитам, взятым под реконструкцию объектов недвижимости, а также для приобретения оборудования. Второе – это компенсация расходов по платежам по договорам лизинга. На эти два направления могут претендовать любые субъекты малого и среднего бизнеса. Третье направление новое, оно касается компенсации затрат тем предпринимателям, которые обеспечивают создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то есть предприятиям, осуществляющим социально-значимую деятельность.

Оценивая общую картину положения дел в предпринимательском сообществе округа и структуру занятости населения, думаю, что это новое направление финансовой поддержки будет востребовано. Приём заявок будет осуществляться в течение месяца, до конца ноября.

Евгений Щербаков заверил предпринимателей Озерского городского округа, которые ведут бизнес в непростых экономических условиях сегодняшнего дня, в том, что они могут рассчитывать на понимание и поддержку:

– Мы всегда готовы поддержать тех предпринимателей, которые добросовестно работают, создают новые рабочие места, активно участвуют в жизни города, оказывают качественные услуги. Я обращаюсь к предпринимателям, чтобы они проявили инициативу и заявили о своих правах на получении субсидии, если возникнут вопросы, то Александр Иванович готов дать необходимые разъяснения.

Далее в ходе аппаратного совещания глава округа отметил, что второй год округ вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры, в частности, на капитальный ремонт дорог в этом году были направлены средства в объеме 91, 2 млн рублей. Итоги капитального ремонта прокомментировал директор МКУ «Управления капитального строительства» Дмитрий Куваев:

– В этом году в рамках муниципальной программы в Озерском городскомокруге были отремонтированы три дороги: по ул. Челябинской (от канала до пересечения с Метлинским шоссе), дорога Метлино-Куяш, пр. Ленина ( от пл. им. Курчатова до ул. Мишенкова ). Общая площадь отремонтированных дорог составила 84400 кв. метров. По качеству ремонта к подрядным организациям замечаний не было, все дороги приняты в эксплуатацию.

Начальник управления капитального и благоустройства администрации Надежда Белякова представила информацию по текущему ремонту:

– В 2017 году с июня по сентябрь в рамках заключённых муниципальных контрактов в округе проводились работы по ремонту отдельных участков автомобильных дорог. Работы были выполнены на сумму 25 млн 653 тысячи рублей, площадь ремонта составила 40 432 кв. метра. В основном работы были выполнены в установленные сроки и с надлежащим качеством. Претензии были предъявлены по двум муниципальным контрактам. В первом случае по работам, которые выполнялись по Метлинскому шоссе, на участке с 3 по 6 километр, слой асфальта был уложен меньше тех параметров, которые были указаны в техническом задании. Подрядчик данные замечания исправил. Во втором случае были нарушены сроки выполнения муниципального контракта, к подрядчику будут применены штрафные санкции.

Евгений Щербаков подчеркнул, что в этом году по ремонту дорог была проделана значительная работа, и в целом за последние два года ситуация по дорогам улучшилась. Глава округа дал поручение Дмитрию Куваеву и Надежде Беляковой в ближайшие две недели наметить объём работы по ремонту дорог на следующий год, и спланировать все мероприятия таким образом, чтобы уже в мае подрядные организации смогли приступить к выполнению ремонтных работ.

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