В Снежинске прошел образовательный молодежный форум «Энергия − 2017»

В Снежинске, на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок», 21 − 22 октября прошел городской образовательный молодежный форум «Энергия − 2017», посвященный 19 − му Всемирному фестивалю молодежи и студентов и 60 − летнему юбилею Снежинска, сообщает официальный сайт органов местного самоуправления Снежинского городского округа «snzadm.ru».

Открыл форум заместитель главы города Снежинска Денис Шарыгин.

«Здесь собрались лучшие представители молодежи. Желаю вам, чтобы свои значимые идеи вы воплотили в проекты и реализовали их на благо родного города и области», − пожелал Денис Александрович участникам форума.

Организатор форума отдел по работе с молодежью Управление культуры и молодежной политики, соорганизаторы – Парк культуры и отдыха, Центр «Орленок им. Г.П. Ломинского», Управление образования – создали все условия для продуктивного обучения.

Отлаженная как часы логистика работы образовательных площадок, увлекательные интерактивные мастер − классы 17 опытных тренеров и лидеров областного молодежного движения из Правительства Челябинской области, Академии лидерства, Областного ученического совета, Центра дополнительного образования, Южно − Уральского государственного аграрного университета, Собрания депутатов города Снежинска.

Все это, и главное – стремление учиться, сплотило форумчан и послужило достижению цели форума по созданию условий для формирования сообщества снежинской молодежи, вовлеченной в осмысленную социально значимую деятельность.

В завершении форума один из тренеров форума Илья Смольянинов провел презентацию областного молодежного проекта Челябинской области «Академия лидерства». Подавляющее большинство участников форума дружно, в едином порыве подали анкету − заявку на заочный этап отбора в ряды «академиков».

Два дня форума были наполнены содержательным общением, радостными объятиями, единением. Вопреки всему молодые доказали, что сердце каждого из них – это мощная энергия, и Снежинск, территориально расположенный в сердце России, – это центр энергии будущего!

Предложенный Татьяной Воротынцевой символ – сердце, сложенное из пальцев рук, дружно подхватили все форумчане и приветствовали им друг друга. На форуме родился и гимн форума «Твоя энергия» − одна из песен, отобранная звукорежиссером Андреем Тресковым для церемонии открытия.

В завершение форума глава города Игорь Сапрыкин призвал участников «Энергии − 2017» поддержать усилия организаторов и сделать все, чтобы этот форум стал ежегодным.

«Пусть наш снежинский форум станет областной образовательной площадкой. Пусть расширяются его границы до российского масштаба. Молодой снежинской энергии, умения и желания для этого достаточно», − отметил Игорь Сапрыкин.

В предстоящий год, до «Энергии − 2018», снежинской молодежи надо пройти трудоемкий, но не менее увлекательный, чем обучение, этап – разработки и реализации своих проектов.

http://zato.tv/news/7890