Челябинский ЦГМС предупреждает:

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

02 ноября на территории Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных, ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, отдельные порывы 17-22 м/с.

02 ноября повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.