Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

1 ноября Евгений Щербаков провёл выездное совещание в здании будущего музея по адресу пр. Победы,2. По решению главы округа и депутатского корпуса в настоящее время помещение в историческом центре города передано МБУ «Городской музей».

В совещании также приняли участие заместитель главы округа Олег Ланге, начальник управления культуры администрации округа Наталья Сальникова, председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова, председатель Совета ветеранов Иван Гашев.

– До настоящего времени у музея не было своего достойного здания, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Этот дом является памятником культурного наследия, он расположен в историческом центре нашего города. Совместно с депутатами мы приняли решение о том, чтобы передать это помещение музею, поскольку у Озерска обязательно должен быть свой музей. В перспективе у коллектива много работы, но это приятные хлопоты. Обладая собственным помещением, своим домом, музею будет гораздо лучше работать и развиваться, а от этого выиграет весь округ.

Директор МБУ «Городской музей» Андрей Теличко со своей стороны пообещал, что приложит все силы, чтобы музей стал визитной карточкой округа, чтобы его можно было показать гостям города, включая самых почётных:

– Мы постараемся сделать так, чтобы горожанам было интересно приходить сюда, чтобы он стал не только визитной карточкой, но и нашим общим делом. Это помещение мне очень нравится, несмотря на то, что комнаты небольшие (общая площадь помещения составляет более 220 квадратных метров), но они очень уютные и светлые.

Андрей Теличко поделился с приглашёнными гостями ближайшими планами. Он отметил, что в одном помещение будет размещена постоянная экспозиция, посвящённая истории Озерска и округа. Во втором помещении будут представлены привозные выставки, которые будут постоянно обновляться, чтобы площади музея использовались рачительно:

– Также есть помещения для размещения фондов музея, а это всегда больной вопрос для всех музеев, есть светлые просторные кабинеты, в целом здесь всё нас очень радует. Созданием фондов музея мы стали заниматься не так давно, но в настоящее время мы имеем полторы тысячи выставочных единиц.

Настоящей изюминкой нашего музея является археологическая коллекция. Это крайне редко встречающийся элемент собранных исторических ценностей, а у нас она не просто интересная, она уникальная, на её основе можно написать несколько докторских диссертаций. Также мы располагаем геологической коллекцией, небольшим, но очень интересным наследием Юрия Заславского, который является известным краеведом и пионером музейного дела в Озерске.

– Сегодня мы присутствуем при очень важном событии, в городе обязательно должно быть данное учреждение культуры, – отметила председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова. – Это решение говорит о том, что молодые руководители органов местного самоуправления понимают историческую значимость нашего города. Кроме того, музей – это не только центр сохранения истории, жизни и уклада, но и морально-нравственных устоев, традиций патриотического воспитания каждого города.

Начальник управления культуры передала директору музея работу ученицы Детской художественной школы Александры Демьяновой. Композицию, символизирующую сферу культуры Озерска, которая была выполнена юной художницей в 2014 году, объявленным в России годом культуры. Андрей Теличко пообещал, что этот экспонат станет первым в стартовой экспозиции, посвящённой творчеству озерчан.

– С этого момента историческое наследие нашего города будет храниться так, как следует, а у жителей города будет возможность прикоснуться к истории своей малой Родины, привести сюда своих детей, – подчеркнула Наталья Сальникова. – Сегодня мы говорим о том, что наш музей должен быть лучшим, сохранить все уникальные традиции культуры, развиваться и удивлять горожан.

В завершении совещания Евгений Щербаков поделился с представителями СМИ перспективными планами развития данного микрорайона:

– Я думаю, когда музей здесь обживётся, мы объявим конкурс на оформление круглой клумбы, которая расположена перед этим зданием, чтобы у нас была общая концепция развития этой части старого города.

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