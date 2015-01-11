Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 2 ноября, 17:55
Регистрация на сайте
Авторизация

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Ноябрь 2017 (23)
Октябрь 2017 (352)
Сентябрь 2017 (356)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости

Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

1 ноября Евгений Щербаков провёл выездное совещание в здании будущего музея по адресу пр. Победы,2. По решению главы округа и депутатского корпуса в настоящее время помещение в историческом центре города передано МБУ «Городской музей».

В совещании также приняли участие заместитель главы округа Олег Ланге, начальник управления культуры администрации округа Наталья Сальникова, председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова, председатель Совета ветеранов Иван Гашев.

До настоящего времени у музея не было своего достойного здания, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Этот дом является памятником культурного наследия, он расположен в историческом центре нашего города. Совместно с депутатами мы приняли решение о том, чтобы передать это помещение музею, поскольку у Озерска обязательно должен быть свой музей. В перспективе у коллектива много работы, но это приятные хлопоты. Обладая собственным помещением, своим домом, музею будет гораздо лучше работать и развиваться, а от этого выиграет весь округ.

Директор МБУ «Городской музей» Андрей Теличко со своей стороны пообещал, что приложит все силы, чтобы музей стал визитной карточкой округа, чтобы его можно было показать гостям города, включая самых почётных:

Мы постараемся сделать так, чтобы горожанам было интересно приходить сюда, чтобы он стал не только визитной карточкой, но и нашим общим делом. Это помещение мне очень нравится, несмотря на то, что комнаты небольшие (общая площадь помещения составляет более 220 квадратных метров), но они очень уютные и светлые.

Андрей Теличко поделился с приглашёнными гостями ближайшими планами. Он отметил, что в одном помещение будет размещена постоянная экспозиция, посвящённая истории Озерска и округа. Во втором помещении будут представлены привозные выставки, которые будут постоянно обновляться, чтобы площади музея использовались рачительно:

Также есть помещения для размещения фондов музея, а это всегда больной вопрос для всех музеев, есть светлые просторные кабинеты, в целом здесь всё нас очень радует. Созданием фондов музея мы стали заниматься не так давно, но в настоящее время мы имеем полторы тысячи выставочных единиц.

Настоящей изюминкой нашего музея является археологическая коллекция. Это крайне редко встречающийся элемент собранных исторических ценностей, а у нас она не просто интересная, она уникальная, на её основе можно написать несколько докторских диссертаций. Также мы располагаем геологической коллекцией, небольшим, но очень интересным наследием Юрия Заславского, который является известным краеведом и пионером музейного дела в Озерске.

Сегодня мы присутствуем при очень важном событии, в городе обязательно должно быть данное учреждение культуры, – отметила председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова. – Это решение говорит о том, что молодые руководители органов местного самоуправления понимают историческую значимость нашего города. Кроме того, музей – это не только центр сохранения истории, жизни и уклада, но и морально-нравственных устоев, традиций патриотического воспитания каждого города.

Начальник управления культуры передала директору музея работу ученицы Детской художественной школы Александры Демьяновой. Композицию, символизирующую сферу культуры Озерска, которая была выполнена юной художницей в 2014 году, объявленным в России годом культуры. Андрей Теличко пообещал, что этот экспонат станет первым в стартовой экспозиции, посвящённой творчеству озерчан.

С этого момента историческое наследие нашего города будет храниться так, как следует, а у жителей города будет возможность прикоснуться к истории своей малой Родины, привести сюда своих детей, – подчеркнула Наталья Сальникова. – Сегодня мы говорим о том, что наш музей должен быть лучшим, сохранить все уникальные традиции культуры, развиваться и удивлять горожан.

В завершении совещания Евгений Щербаков поделился с представителями СМИ перспективными планами развития данного микрорайона:

Я думаю, когда музей здесь обживётся, мы объявим конкурс на оформление круглой клумбы, которая расположена перед этим зданием, чтобы у нас была общая концепция развития этой части старого города.

http://www.ozerskadm.ru

Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

Музей обещает стать визитной карточкой Озерска

 

Ключевые теги: городской музей.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» "58 мегатонн": Озёрск накроет волна красоты, гармонии и брутальности. ОНЛАЙН ВЕЩАНИЕ
» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?
» Праздник джаза в ДК «Маяк» онлайн
» Госавтоинспекция больше не будет выдавать справки о ДТП
» Благодарность от Никиты Михалкова
» МАГАТЭ ставит точку в скандале вокруг рутения
» Быть или не быть киоскам на улицах Озёрска?
Обсуждаемые новости
» МАГАТЭ ставит точку в скандале вокруг рутения
» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?
» Поддержка предпринимателей: есть ли она в Озёрске? Отвечает А.Жмайло
» Информация о проведении публичных слушаний
» Старшему смены спасателей пришлось нырять за ушедшим под воду подростком
» Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов
» Вандализм или халтура в Детском парке?

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги