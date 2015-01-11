Музей почтовой связи Челябинской области представит выставку к 100-летию Октябрьской революции

Открытки для экспонирования предоставили челябинские коллекционеры Станислав Ткаченко и Елена Дементьева. В экспозиции представлено более 170 почтовых карточек, посвященных событию, изменившему ход истории. Коллекционер Станислав Ткаченко, отбирая материал для выставки, ставил перед собой непростую задачу – с помощью советской открытки воссоздать реальный «портрет» Октябрьской революции. «В экспозиции широко представлены редкие открытки конца 1920-х – 1930-х годов, – рассказывает автор. – При очевидной идеологической направленности в сюжетах ещё нет парадного соцреалистического лоска, подчас проступает неоднозначное отношение авторов к событиям». Филокартист Елена Дементьева также хорошо знакома посетителям музея почтовой связи. Ее подборка карточек позволит южноуральцам получить представление о традиционной советской открытке, посвященной главному государственному празднику СССР. Почтовая продукция, представленная на выставке, иллюстрирует достижения советского государства в промышленности, науке и освоении космоса и передает праздничную атмосферу. Новую экспозицию презентуют ее авторы. В открытии примет участие директор Челябинского филиала Почты России и основатель музея почтовой связи Владимир Образцов. Открытие выставки состоится 7 ноября, в 13.00, по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 64 (музей почтовой связи). Вход – свободный. Справочно: Музей почтовой связи Челябинской области создан 16 марта 2007 года. Три экспозиционных зала (основной, «Фронт и тыл. Почтальоны – связные войны», «Быт почтовика») отражают историю российского почтового дела и почты Челябинской области. В фондах музея более 21 тысячи экспонатов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/muzey-pochtovoy-svyazi-chelyabinskoy-oblasti-predstavit-vystavku-k-100-letiyu-oktyabrskoy