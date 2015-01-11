Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза

Российские ученые обнаружили гены, отвечающие за накопление холестерина в клетках сосудистой стенки, и научились их «выключать». В перспективе это позволит предотвращать атеросклероз и связанные с ним заболевания. Открытие сделала группа биологов из НИИ общей патологии и патофизиологии. Ученые изучали процесс возникновения иммунной реакции на «плохой» холестерин и выявили гены, отвечающие за развитие воспалительного процесса, который и приводит к атеросклерозу. Результат исследования поможет в создании новых лекарственных препаратов.

Биологи Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии открыли гены, отвечающие за возникновение атеросклеротических заболеваний. Как пояснил «Известиям» научный руководитель проекта, доктор биологических наук, профессор Александр Орехов, первичная и ключевая причина возникновения атеросклеротического поражения — накопление холестерина в клетках сосудистой стенки. Ученые обнаружили гены, которые за это ответственны.

Как рассказал «Известиям» младший научный сотрудник лаборатории ангиопатологии НИИ общей патологии и патофизиологии Никита Никифоров, всего в ходе трехлетнего исследования открыто десять генов, вовлеченных в иммунный ответ. Была изучена донорская кровь здоровых и больных атеросклерозом людей.

Сейчас исследователи ведут лабораторные эксперименты над животными, которым «выключили» найденные гены, отвечающие за накопление холестерина.

— В клетках «выключение» таких генов происходит методом РНК-интерференции, то есть подавления процесса, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в рибонуклеиновую кислоту (РНК) или белок, — пояснил Никита Никифоров.

Эксперименты над животными дали первые результаты. Они свидетельствуют о том, что «выключение» найденных генов замедляет или останавливает развитие атеросклероза. В перспективе дальнейшие исследования в этом направлении позволят разработать эффективные методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также раньше их диагностировать.

— Это фундаментальное исследование. Но оно найдет применение в медицине: наши данные будут способствовать разработке методов диагностики, профилактики и предотвращения атеросклероза, — пояснил Александр Орехов.

По словам ученого, работа может послужить основой для разработки новых препаратов, «так как открыты новые фармакологические мишени». Результаты исследования были опубликованы в ряде западных научных журналов.

Директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов сообщил «Известиям», что подобные исследования сейчас проводятся во всем мире, однако российская разработка среди них выделяется.

— Это очень интересное исследование в плане комплексности, так как рассмотрено большое количество генов непосредственных агентов, переносящих холестерин, — липопротеидов низкой плотности. Это путь к тому, чтобы найти мишени для дальнейшего воздействия на них фармпрепаратами, — считает Филипп Копылов.

Исследование биологов с 2014 года проходит при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). За четыре года на проект фонд выделил более 20 млн рублей.

Атеросклеротические бляшки и другие поражения возникают в стенке артерий и перекрывают просвет сосуда. Смертельно опасно появление в месте сужения артерии тромба, который может остановить кровоток. Последствия атеросклероза магистральных артерий — ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт. Эти заболевания относятся к категории сердечно-сосудистых — по данным Минздрава, основной причины смертности в России. По информации Росстата, в прошлом году болезни системы кровообращения унесли жизни более 900 тыс. человек.

В Минздраве не ответили на запрос «Известий».

https://iz.ru