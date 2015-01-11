В Озёрске открылась выставка, посвящённая работе фото-репортёров

Каждый год в мире по разным причинам гибнет более ста журналистов. Между тем, в мирное время эта статистика не уменьшается. Ведь журналист присутствует там, где накалены страсти, ведутся военные действия, проводятся митинги и дебаты. Во время редакционного задания сотрудник СМИ может попасть в очаг боевых действий, конфликтов. Что уж говорить о телевизионных операторах или фоторепортёрах. Часто именно они находятся в самой большой опасности во время погони за ценными и важными кадрами.

В эти дни в озёрской Центральной городской библиотеке начала свою работу фотовыставка «Журналистика: люди, события, судьбы», где представлены работы южноуральских фотографов, связавших свою работу с журналистикой. В минувшее воскресенье на открытие выставки прибыли авторы представленных работ: журналисты – Людмила Ковалева, Олег Каргаполов, Андрей Зинченко и Анатолий Донейко.

Каждый по отдельности, включая и озёрского фотографа Сергея Курзанова, на экране представил свой фото-отчёт о той или иной поездке, командировке. Интересно было увидеть красочный Алтай, суровую Монголию, величественный Кавказ и даже загадочную Северную Корею!

Мы решили поинтересоваться у фотографа Андрея Зинченко, отдавшему 23 года телевидению, а еще больше искусству фотографии, как сейчас развивается мир фоторепортажа, мир фотографии в целом. По словам гостя из Челябинска, 99% фотографов из столицы Южного Урала нигде не учились этому ремеслу. Скорее, это призвание. По признанию Андрея, сам он любитель комфортной спокойной съёмки, но во время работы случалось всякое: в его коллег стреляли, их били, технику уничтожали. А одним из самых курьёзных, но при том и печальных моментов, челябинский гость назвал свою поездку в Миасс в Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева. Перед началом съёмок оператора попросили подписать бумагу о неразглашении секретной информации. Уже спустя некоторое время съёмочная группа узнала, что является невыездной из страны до 64 лет. Через несколько лет судьба вновь привела Андрея на этот секретный объект, где его коллегам вновь предложили подписать тот документ, но на этот раз все были предупреждены и вежливо отказались. В конце беседы Андрей не без сожаления отметил, что если раньше журналистов встречали, как праздник, то сейчас об эту профессию «вытирают ноги». Кроме того, сейчас перестала цениться работа операторов и фотографов. Потому что гораздо проще разместить видео или фото глазами очевидцев, снятые «из-за угла» или «на бегу». Существует даже такой пример: есть высокопрофессиональные кадры Челябинского метеорита, но даже московское телевидение эти кадры не взяло. Зато вовсю транслировались записи с телефонов обычных челябинцев. «Искусство фотографии уже вряд ли возродится», - сказал, прощаясь, Андрей Зинченко.

Остаётся добавить, что выставку можно посмотреть до 19 ноября. Справки по тел. 2-30-78.

Александра Лебедева

Фото Александра Кузнецова (Озерск) и Андрея Зинченко (Челябинск)

Фото Алексея Женина