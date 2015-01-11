Озерчане вышли в финал народного конкурса дарований

В октябре в г. Кыштым состоялся второй этап областного конкурса «Марафон талантов», по результатам которого определились участники заключительного гала-концерта в г. Челябинск, среди них - два представителя Озерского городского округа.

В номинации «Художественное и декоративно-прикладное творчество на тему «Я живу на Южном Урале» лучшей была признана и получила путевку в финал Зоя Овсянкина (авторские работы из камыша), в номинации «Любительские творческие коллективы, отдельные исполнители и авторы» - Влад Севостьянов, солист ансамбля народного танца «Каблучок» (балетмейстеры Яна и Владимир Садилкины, «Культурно- досуговый центр»).

Напомним, что «Марафон талантов» – это первый в Челябинской области народный конкурс дарований и крупнейший телевизионный проект, в котором принимают участие танцевальные и театральные коллективы, вокалисты и мастера прикладного творчества. Организаторами конкурса являются Челябинский региональный общественный фонд поддержки регионального сотрудничества, Законодательное Собрание и министерство культуры Челябинской области.

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