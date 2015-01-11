«Золотой петушок» учредил собственную «Золотую маску»!

Приближается самое счастливое, хороводоводное время года. Дед Мороз и Снегурочка уже готовят подарки, лесная красавица ждет «мужичка на дровнях», а театр кукол «Золотой петушок» объявляет конкурс на лучшую новогоднюю маску! В качестве конкурсных работ принимаются карнавальные маски персонажей из спектаклей театра кукол «Золотой петушок». И пусть любимые сказки оживут!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря. К участию приглашаются семьи, школы, детские сады. Участники приносят маски в театр кукол. Работы должны быть подписаны: фамилия, имя автора (авторов), контактная информация, персонаж (спектакль). Все конкурсные работы размещаются на выставке в фойе театра.

КАЖДЫЙ ЭТАП включает в себя 9 конкурсных работ, лучшую из которых определяет жюри и зрительское голосование в группе театра в ВКонтакте. Репосты приветствуются, но накрутки голосов в пользу кого-то из участников будут отслеживаться, а нечестно добытые голоса не засчитаются. Победители каждого этапа попадают в финал, который определит победителя! Имя победителя узнаем 29 декабря перед началом спектакля «Чудеса под новый год», на который все финалисты будут приглашены бесплатно!

ПРИЗ – Диплом победителя и пригласительный билет на любой спектакль театра кукол «Золотой петушок» в течение 66-го театрального сезона!

ЖЮРИ: Состав жюри обновляется каждый этап. В него входят артисты и служители цехов театра кукол, зрители. Неизменный участник жюри – главный художник театра «Золотой петушок» Андрей Степанов. Критерии оценки: узнаваемость персонажа, оригинальность идеи, душевность подхода. Жюри оставляет за собой право учредить спец-призы.

Желаем всем участникам конкурса «Золотая маска» вдохновения и победы!

Юлия Клепикова

https://vk.com

Положение о конкурсе