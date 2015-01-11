В Челябинске открывается VIII музейная конференция «Гороховские чтения»

Тема конференции привлекла внимание серьезных ученых. Среди участников девять докторов наук, 13 кандидатов исторических наук. В том числе, известный специалист по истории гражданской войны, ведущий научный сотрудник института славяноведения РАН Андрей Ганин, который начинал свою исследовательскую деятельность с южноуральской тематики, изучения истории Оренбургского казачьего войска. «Возможно, это первая музейная конференция, где участвует известный историк из Москвы, – отметил челябинский исследователь, доктор исторических наук Евгений Волков. – Андрей Ганин много работал в архивах Оренбурга, Москвы. Сегодня в вопросах военной истории он специалист очень серьезный». В нынешнем году подходы к приглашению участников «Чтений» несколько изменились. «Музей получил новый статус – «исторический», что для музея с такими фондами как наши правильно. Отсюда и новые подходы. Во всех сферах музей работы должна быть другая глубина, многослойность. Конференция «Гороховские чтения» служит тому, чтобы детально восстановить события, происходившие на Южном Урале в переломную эпоху, ввести в оборот неизвестные прежде документы, инициировать новые дискуссии. Это неизбежно повлияет на все направления музейной работы – на комплектование фондов, создание экспозиций, появление новых тем и подходов», – прокомментировал директор исторического музея Владимир Богдановский. Конференция «Гороховские чтения» будет проходить в Государственном историческом музее Южного Урала. Состоится презентация сборника «Гороховские чтения», выпущенного издательством «Каменный пояс». Торжественное открытие конференции и пленарное заседание состоятся в золотом зале конгресс-отеля «Малахит». На открытии также состоится подписание договора о сотрудничестве Государственного исторического музея Южного Урала и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.