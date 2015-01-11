В Кыштыме спасли косулю, которая оказалась в самом центре города

Спасатели кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области спасли самку-косулю, которая непонятным образом оказалась на островке льда городского пруда. Её заметили очевидцы с берега.

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь отряда Юрий Бегджиков, четверо спасателей на лодке подплыли к бедолаге и с помощью верёвок затащили её на своё судно.

– Это была самка-косуля примерно трёхлетнего возраста. Как она могла попасть на пруд, непонятно. Наверное, на коньках пришла покататься, – пошутил Бегджиков. – Косуля довольно резвая, всё норовила от нас сбежать.

Спасатели отвезли животное к лесному массиву в район Сугомака и отпустили его на волю.

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