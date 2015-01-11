Назначены публичные слушания по бюджету – 2018

16 октября состоялось заседание Собрания депутатов Озерского городского округа, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся сферы городского хозяйства – имущества, транспортного обслуживания, земельного контроля. В ходе заседания были приняты решения по корректировке бюджета на текущий год, а также о проведении публичных слушаний по проекту бюджета округа на 2018 год.

С докладом по вопросу о публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы на сессии выступила начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов округа Елена Гребнева. Она подчеркнула, что в преддверии нового финансового года предстоит большая работа по утверждению бюджета округа. Следует отметить, что в соответствии с действующим федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации бюджет, до его рассмотрения представительным органом власти, обязательно должен быть обсуждён на публичных слушаниях.

На рассмотрение депутатскому корпусу был представлен проект решения, в котором публичные слушания было предложено провести 5 декабря 2017 года в 17 часов в актовом зале Собрания депутатов (пр. Ленина, д.30а). Ранее проект решения был рассмотрен и согласован на комиссии по бюджету и экономической политике, на комиссии по городскому хозяйству и природопользованию, решение по данному вопросу было принято единогласно.

В ходе сессии с докладом о внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» выступила заместитель главы округа Ольга Уланова. Предложенные изменения депутатским корпусом были одобрены, в частности увеличение бюджетных назначений в рамках ведомственных целевых программ управлению культуры и управлению капитального строительства и благоустройства администрации на общую сумму 2,8 млн рублей. Средства будут направлены на мероприятия по благоустройству: оформление площадей, приобретение ёлки для ледового городка в Озерске, приобретение иллюминации для новогодних городков, охраны и содержания данных объектов. А также на организацию и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий в посёлках Татыш, Новогорный, Метлино и в Озерске на проспекте К.Маркса на площадке ледового городка, расположенного в районе городского пруда.

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