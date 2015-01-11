«Бабушки – детям»: пенсионеры Троицка провели благотворительную акцию

Мероприятие заключается в том, что бабушки, начиная с весны, выбирают пряжу, подбирают цветовую гамму и вяжут теплые вещи. Сотрудники центра тоже не остаются в стороне, так, фельдшер комплексного центра Нина Крутова связала не одну пару варежек. После проделанной работы, осенью благотворительницы старшего поколения дарят свои работы воспитанникам детских учреждений соцзащиты и малышам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году к бабушкам в гости в рамках акции пришли воспитанники из социального приюта для детей и подростков города Троицка и получили теплые подарки. В благодарность за труд и любовь дети подготовили небольшой концерт: читали стихи и пели песни. В заключении сотрудники отделения угостили детей кислородным коктейлем, а отдыхающие – вкусными конфетами. «Акция «Теплая рукавичка» проходит в комплексном центре уже не первый год, – отметила директор комплексного центра социального обслуживания населения Троицка Марина Гуменюк. – Каждый из нас хочет любви, заботы, внимания, а такие атрибуты одежды как носочки, варежки есть во многих странах мира и везде они символизируют заботу, тепло и единение. Именно поэтому наши подопечные на занятиях по трудотерапии вяжут эти вещи, проявляя фантазию и мастерство». Одним днем акция не закончилась, так на следующий день благотворительницы побывали в гостях дома ребенка и вручили малышам новые варежки и носочки. «Такие мероприятия часто проводятся в комплексном центре. Эти встречи двух поколений наполняют жизнь отдыхающих заботой о детях. Пожилые люди стараются сделать для них что-то приятное, выполненное своими руками, и получают благодарность и душевное тепло в ответ», – рассказала заведующий отделением комплексного центра Троицка Лилия Мустафина. Отметим, в Челябинской области активно действует проект «Старшее поколение». Его основой является разработанная правительством России «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года». Поэтому ключевые цели – устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения. При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского особое место уделяется работе по направлению «активного долголетия»: на базе комплексных центров социального обслуживания населения открываются клубы по социальному туризму, граждане пожилого возраста активно посещают тренажерные залы, осваивают скандинавскую ходьбу, компьютерную грамотность, посещают творческие клубы и мастерские.