В Челябинске обсудили проблемы выхода на зарубежные рынки

На мероприятии встретились порядка 300 представителей малого и среднего бизнеса Южного Урала.

Конференция стартовала с работы тематических секций. Участники обсудили актуальные вопросы экспорта информационных технологий и приоритетные направления развития экспорта агропромышленного комплекса, разобрали факторы повышения инвестиционной привлекательности компании, проговорили основные этапы цикла экспортного проекта, узнали тонкости в части защиты интеллектуальной собственности, а также узнали подробности о работе торговых представительств и общественных организаций в продвижении российской продукции за рубежом. В рамках работы секций выступили более 30 экспертов, пятеро из которых приехали на конференцию из Москвы.

Мы считаем, что такие конференции обязательно нужны, Промсвязьбанк принимает участие во многих подобных мероприятиях. Их важность определяется тем, что на текущий момент одной из приоритетных задач нашей страны является развитие не сырьевого экспорта. Такие конференции позволяют восполнить информационный пробел, в режиме вопрос-ответ пообщаться с представителями законодательной, исполнительной власти, финансовых структур, которые помогают компаниям выйти на рынок экспорта или развить данное направление, если компания уже занимается экспортом,— отметил Алексей Хроменков.

Также в рамках конференции состоялось подведение итогов Образовательной программы АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» за 2017 год и вручение сертификатов о прохождении обучения. «Челябинская область — драйвер Образовательной программы, это наш локомотив. Второй год регион показывает образцовую реализацию, и я искренне благодарю руководство Челябинской области за поддержку, которая была оказана проекту изначально», — отметил руководитель по организации обучения в регионах АО РЭЦ Муталиб Курахов, приветствуя гостей мероприятия.

Образовательная программа РЭЦреализуетсяв регионев целях повышения экспортного потенциала области. В 2016 году обучение по программе закончили 80 представителей малого и среднего бизнеса Челябинской области, в 2017 году её участниками стали ещё 120 экспортно-ориентированных предприятий, — 60 из них прошли обучение в Челябинске, по 30 участников — в Магнитогорске и Миассе.

Кроме того, на конференции были объявлены победители конкурса «Лучший экспортёр Челябинской области». Финалистов выбрали в пяти номинациях: «Микробизнес» (ООО ТД «Промкаскад»), «Малый бизнес» (ООО «Компания АиР»), «Средний бизнес» (ООО «Русский кварц»), «Высокотехнологичный экспорт» (ООО НПО «РТС») и «Прорыв 2016» (ООО «Равани-Рус). Конкурсная комиссия выделила ещё одну компанию, учредив специальную номинацию «Перспектива», лауреатом которой стала компания «Физиостеп». Все финалисты конкурса получили статус лучшего экспортера, диплом участника и подарки от партнеров мероприятия. Знаменательно, что некоторые из победителей также прошли обучение в «Школе экспорта».

Мы очень довольны сотрудничеством с Центром поддержки экспорта. В этом году благодаря центру мы побывали в бизнес-миссиях, прошли обучение экспортной грамотности, а также заказали перевод сайта на английский язык. И эта конференция оказалась для нас очень полезной с точки зрения поиска ответов на некоторые актуальные вопросы, — делится заместитель генерального директора по маркетингу ООО «Компания АиР» Татьяна Игнатова.

Услуги перевода, софинансирование, организация обучения и участия в международных мероприятиях — всё это инструменты, благодаря которым челябинские предприятия могут уверенно выходить на внешние рынки.



Безусловно, мы внимательно относимся к каждому запросу и следим за деятельностью тех предпринимателей, которым оказываем поддержку. За прошлый год благодаря нашим услугам порядка 40 компаний расширили географию экспорта и усовершенствовали работу отдела ВЭД, три компании начали экспортировать впервые, четыре нашли партнеров для организации совместных предприятий. Но это только начало пути, многие контракты находятся только в стадии формирования, поэтому результаты нашей работы можно будет оценить несколько позже. — рассказал директор Центра поддержки экспорта Челябинской области Александр Голодов

На сегодняшний день Центром поддержки экспорта региона было проведено 13 международных бизнес-форумов в рамках официальных и деловых визитов делегации Челябинской области в Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, а также приемы иностранных делегаций в г. Челябинск из Южной Кореи, Узбекистана, Китая, Казахстана. Организовано участие 70 предприятий в 3 крупнейших международных выставках: Российско-Китайское ЭКСПО-2017, Иннопром-2017, ЭКСПО-2017, проведено более 500 B2B встреч с потенциальными партнёрами. Также организовано отдельное участие 9 представителей малого и среднего бизнеса в 6 международных отраслевых выставках. Оказаны услуги перевода (устного и письменного), сертификации, патентования и экспертизы контракта 30 предпринимателям Челябинской области.



Напомним, увеличение оборотов экспортных поставок в регионе — приоритетная задача Центра поддержки экспорта, поставленная губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. За девять месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Челябинской области увеличился на 37%, экспорт достиг показателей в $1817,8 млн, импорт — $673,6 млн.







Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/problemy-vykhoda-na-rynki/