ФГУП «ПО „Маяк“ не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере

Озвученные Росгидрометом данные по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, что доза, которая могла быть получена человеком, в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей.

Первые данные о повышенных значениях объемной активности 106Ru в атмосфере регистрировались одновременно в странах Западной Европы, в Татарстане, Волгограде и на Южном Урале на одних и тех же уровнях (10-20 мБк/м3). Экстремально высокие концентрации Ru-106 в атмосфере регистрировались в Словакии (29-30.09.2017) и в Румынии (30.09.2017), которые удалены от ФГУП «ПО «Маяк» на расстоянии около 3000 км.

Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк».

Рутений-106 может поступить в атмосферу в следующих случаях:

1. Нарушение герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. Этот вариант в данном случае не возможен, поскольку при этом в атмосферу неизбежно должны были бы поступить десятки других осколочных радионуклидов, которые были бы зафиксированы службами радиационного контроля.

2. При изготовлении новых, использовании существующих или утилизации отработавших свой срок источников ионизирующего излучения на основе рутения-106. Типичный источник из рутения-106 имеет активность около 1-10 Ки. При полном разрушении такого источника измеряемые концентрации рутения-106 в атмосфере могли быть зарегистрированы на удалении до 500 км, а непосредственно в месте разгерметизации источника наблюдался бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы.

На ФГУП «ПО «Маяк» в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме.

Дополнительно сообщаем, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет.

Таким образом, ФГУП «ПО «Маяк» не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

http://www.po-mayak.ru