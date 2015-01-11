Проверим знание планеты и умение работать с картой

26 ноября в Озерске пройдёт международная образовательная акция «Географический диктант». Приглашаем жителей округа принять в ней участие.

Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения.

Участником Диктанта может стать любой житель России и зарубежных стран, владеющий русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Участие добровольное и бесплатное. Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Время выполнения заданий участниками Диктанта - 45 минут. Полная информация о Диктанте размещена на сайте РГО: www.rgo.ru.

Приглашаем обучающихся школ города и их педагогов принять участие в акции на площадке МБОУ СКОШ №36 III-IVвидов (ул. Бажова, д. 28).

Всех любознательных жителей Озерского городского округа ждут в читальном зале Центральной городской библиотеки.

Режим работы площадок 26 ноября 2017 г.:

11:00 -12:00 - регистрация участников;

12:15 - 13:00 – написание Диктанта;

13:00 – 13:30 – сбор заполненных бланков;

13:30 – закрытие площадки.

http://www.ozerskadm.ru