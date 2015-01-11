Челябинские онкологи будут внедрять новые протоколы лечения лейкозов и опухолей у детей

Совещание прошло в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Челябинскую область представляли главный детский онколог министерства здравоохранения Челябинской области Сергей Коваленко, руководитель областного онкогематологического центра для детей и подростков имени профессора В.И. Герайна, заместитель главного врача ЧОДКБ, д.м.н. Ирина Спичак, детский онколог, к.м.н. Елена Теплых. «Детский онкогематологический центр при ЧОДКБ – один из немногих, кто уже выполняет новые протоколы в кооперации с федеральным центром на высоком технологическом уровне, – отметил главный детский онколог регионального министерства здравоохранения Сергей Коваленко. – На совещании в Москве были обнародованы еще два протокола лечения пациентов с острым миелобластным лейкозом и апластической анемией, которые теперь взяли на вооружение наши специалисты». Новые протоколы призваны улучшить результаты работы детских онкологов ЧОДКБ. Препятствий для их использования в больнице нет: материальная база и кадровые ресурсы позволяют внедрить их в полной мере.