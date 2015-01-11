Интервью с Любовью Владимировной Горбуновой

4 декабря в студии сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ долгожданный гость - начальник Управления образования Любовь Владимировна Горбунова.

Подходит к концу первое полугодие учебного года. Учёба сейчас в самом разгаре у всех школьников Озёрска. И в такое время хочется не подводить итоги или строить планы, а обсудить самые наболевшие проблемы школьной жизни.

По традиции, интервью с Любовью Владимировной будет построено на вопросах, которые пришлёте вы, наши читатели и слушатели.

Сделать это можно в комментариях на сайте, по электронной почте [email protected] или по телефону 7-06-72.

Интервью состоится 4 декабря, но будет доступно к просмотру на сайте и канале в записи с 5 декабря.