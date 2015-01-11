В Озерске подвели итоги операции «Район»

С 24 по 25 ноября 2017 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие 79 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 6 человек за совершение преступлений, 2 граждан, находившиеся в розыске.

Выявлено 130 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 37, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 40, за иные правонарушения – 53.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 25 мест концентрации правонарушителей, 286 граждан подучетной категории, в том числе 60 лиц, состоящих под административным надзором.

Сотрудники озерской полиции совместно с коллегами из Управления Росгвардии Челябинской области проверили 24 владельца гражданского оружия, в ходе которых за нарушения в области законодательства об оружии изъяли 2 единицы оружия.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск