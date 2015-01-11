«Гастролера» из соседней области задержали на Южном Урале

Полицейские задержали 42-летнего екатеринбуржца за совершение серии краж в двух областях — Челябинской и Свердловской. Мужчина несколько раз покушался на личные вещи и деньги сотрудников локомотивного депо, детского сада и школы. Преступник во всех случаях действовал по похожей схеме: приходил в учреждение под невинным предлогом и забирал «плохо лежащие» сумки и кошельки.



Как оказалось, с марта по ноябрь этого года мужчина совершил несколько краж в разных городах, «гастролируя» по Свердловской и Челябинской областям. Кража в Локомотивном депо была далеко не первой и не последней. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальника полиции по оперативной работе Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский подполковник полиции Андрей Новосельцев.

25 ноября похититель был задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража».

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zaderzhali-za-krazhy/