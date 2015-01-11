Управляющие компании Озёрска не подготовились к отопительному сезону

Прокуратура ЗАТО г. Озерск проверила соблюдение требований законодательства по подготовке жилого фонда к отопительному периоду.

Установлено, что комплекс работ, произведенных управляющими компаниями по подготовке жилого фонда к отопительному периоду, не отвечает требованиям действующего законодательства.

В нарушение требований законодательства о теплоснабжении, Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, несколькими управляющими компаниями не осуществлена проверка и гидропневматическая промывка оборудования, необходимого для бесперебойного обеспечения отоплением.

В целях недопущения нарушений прав и законных интересов потребителей коммунальных услуг, прокурором города в адрес МУП «ДЕЗ», ООО «УО «ОСЖС», ООО «СтройГарант», ООО ЖЭК «Метлино», ООО УК «Уютный дом», УК «Жилстрой», УК «ЖКС», УК «Система» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, поскольку данные нарушения могут повлечь за собой аварийную ситуацию в течение отопительного периода, руководителям управляющих компаний объявлены предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства, регулирующего вопросы подготовки жилого фонда к отопительному периоду.

Рассмотрение представлений поставлено в прокуратуре на особый контроль.

http://www.chelproc.ru