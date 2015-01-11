Управляющие компании Озерска не согласны с претензиями прокуратуры

Комплекс работ, проведенных управляющими компаниями Озерска по подготовке жилого фонда к отопительному периоду, не отвечает требованиям действующего законодательства. Такой вывод сделала городская прокуратура по итогам проверки. (Озёрск.ру сообщал об этом.)

Всеми УК Озерска, кроме одной, в нарушение требований законодательства о теплоснабжении и норм технической эксплуатации жилфонда не осуществлена проверка и гидропневматическая промывка оборудования, необходимого для бесперебойного обеспечения отоплением. Выданные управляющим компаниям представления поставлены прокуратурой закрытого города на особый контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проблема отопления в Озерске стоит действительно остро. В некоторых домах и отдельных квартирах температура не достигает нормы в течение всего отопительного периода. Однако полностью разделить ответственность и принять на себя вину за неудовлетворительное жизнеобеспечение готовы не все управляющие организации.

«Во-первых, не очень понятно, откуда вообще у прокуратуры появилась информация о том, что „не осуществлена проверка и гидропневматическая промывка оборудования“. Никаких выездных проверок прокуратурой не проводилось, документы ни у кого не запрашивались. Если информация пошла с аппаратных совещаний у главы Озерска Евгения Щербакова, на которых рассматриваются постоянные жалобы жителей города, то даже там четко обозначается, что отсутствие нормальной температуры и давления в сетях — „заслуга“ МПКХ, и управляющие компании влиять на ситуацию никак не могут, — говорят озерские коммунальщики. — Скорее всего, имеет место факт официальной „отмазки“, чтобы сгладить криминальные недочеты в работе муниципального коммунального хозяйства. МПКХ имеет миллиардный долг перед „Фортумом“, пытается гасить этот долг, поэтому, даже при недостаточной подаче тепла, продолжает выставлять жильцам счета по нормативу. А управляющие компании пытаются сделать „крайними“. Эта ситуация наблюдается уже как минимум три года, на нас вешают всех собак, а деньги утекают в неизвестном направлении — долг перед „Фортумом“ не уменьшается».

По данным частных УК, вся подготовка к отопительному сезону практически всеми компаниями проведена вовремя, о чем в управлении ЖКХ имеются многочисленные акты и прочая документация. «И там везде присутствуют подписи должностных лиц МПКХ. Если к управляющим компаниям были претензии по качеству и срокам промывки и опрессовки — почему все работы приняты, почему претензии не высказаны летом и ранней осенью?» — задаются вопросом коммунальщики.

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