На берегу Иртяша будет светло и днем, и ночью

Сегодня на Набережной начался ремонт наружного освещения: первая опора напротив дома №1 была демонтирована в течение часа и стала явным сигналом к тому, что вскоре еще одной светлой улицей в Озерске станет больше.

По данным начальника МУ «Управление капитального строительства» Дмитрия Куваева, соответствующий аукцион был проведен 16 октября со значительным понижением первоначальной цены (с 3 млн. 676 тыс. рублей до 2 млн. 700 тыс. рублей), после шло оформление разрешительных документов, закупались материалы и в настоящий момент наступила активная фаза: замена 45 железобетонных опор (с кронштейнами и светильникам) на металлические и прокладка кабеля протяженностью 2,5 км вдоль Набережной от Комсомольского проезда до СК «Парус».

Подрядчиком по данному контракту выступает индивидуальный предприниматель Дмитрий Никулин, который совместно с ООО «ЮжУралПромСнаб» (директор Бакиров Р.Ф.) планируют завершить ремонт наружного освещений к 25 декабря:

- Технических препятствий при производстве работ не должно быть, людей и механизмов хватает. Немного затруднят процесс только наступающие холода: из промерзшей земли вынимать железобетонные конструкции сложнее. Но и это – не повод отставать от графика.

Проводимые преобразования связаны с некоторыми неудобствами для населения: непродолжительное время освещение будет отсутствовать не только на самой улице, но и во дворах. Кроме того, подрядчик просит жителей микрорайона внимательно следить за объявлениями на подъездах и с пониманием отнестись к просьбе на время проведения ремонта убирать личный транспорт, припаркованный на проезжей части Набережной.

Дмитрий Никулин:

- На первом этапе мы будем работать со стороны тротуара, а дальше нам придется выходить на дорогу и согласовывать свои действия с ГИБДД, вводить временные ограничения движения.

Дмитрий Куваев выражает уверенность, что к Новому году улицу Набережная на заданном контрактом, протяженном участке удастся зажечь, а сэкономленные на аукционе средства направить на освещение сквера Победы. По его словам, рачительным будет подход и к демонтированным опорам:

- Все их без исключения мы обследуем и тем, что окажутся пригодными для дальнейшей эксплуатации, обязательно найдем применение.

http://www.ozerskadm.ru

















