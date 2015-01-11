Победные выходные ХК «Маяк-Гранит»

2 декабря состоялся матч открытия Чемпионата Свердловской области по хоккею с шайбой.

Наша команда открывала данный турнир на выезде, соперником стал ХК "Титан" (г. Верхняя Салда).

Перед матчем на лед вышла юная фигуристка и шикарно выполнила произвольную программу, чем несомненно порадовала всех зрителей матча.

Встреча команд, ранее не встречавшихся друг с другом, началась с обоюдных острых атак. Скорости были на пределе. Огромное количество голевых моментов создали обе команды за первый период, но раз за разом вратари выручали даже, казалось бы, в безнадежных ситуациях.

И всё-таки "Маяк-Гранит" в первом периоде смог переиграть голкипера хозяев, отличился Радик Фахриев, отличным щелчком отправив шайбу в дальний угол ворот.

Второй период начался с жесткой борьбы. Зрители увидели огромное количество силовых приемов на любой вкус. Вскоре после этого наши парни поймали соперника на контратаке, и вновь Радик Фахриев шикарным кистевым броском под перекладину оставляет не у дел вратаря соперника - 2-0.

Затем шквал атак нашей команды только продолжал увеличиваться. 3 гол не заставил себя ждать: защитник Игорь Аксенов броском в касание увеличивает разрыв в счете. Вслед за этим Егор Мотыгулин переигрывает вратаря соперника, выйдя с ним один на один. Буквально через две минуты отличается еще один защитник Виктор Шубников.

Последний отрезок встречи выдался очень жарким. Соперники провоцировали наших парней, но мы не поддавались. Шестой гол вызвал восторг у зрителей: Дмитрий Петрюк, обыграв сначала двух защитников, вышел на рандеву с вратарем и с неудобной руки вогнал шайбу в ближнюю девятку ворот.

Итог встречи подвел Михаил Кононов, прошив вратаря своим мощным кистевым броском.

Выделим четырех новичков ХК "Маяк-Гранит" Михаила Котика, Радика Фахриева, Кирилла Белоусова и Александра Дьякова. Ребята отлично себя проявили. Так держать!!!

Огромное спасибо болельщикам. которые приехали нас поддержать!!!

Состав ХК "Маяк-Гранит": Котик (Киселёв), Аксенов -Созинов, Петрюк - Куликов - Фахриев, Кучуков - Белоусов, Тровеных -Алабугин - Савицкий, Дьяков - Шубников, Мотыгулин - Шакиров - Кононов.

На следующий день нашим парням предстоял матч в Чемпионате Челябинской области по хоккею с шайбой.

Соперником нашей команды стали хоккеисты команды "Метеор-Сигнал" (г.Челябинск).

Встреча прошла в очень динамичной форме. Раз за разом свою команду выручал вратарь хозяев, но и наш Эмиль Сафин не оставался без работы.

Далее после эффектной игры вратарей в дело вступили нападающие нашей команды, автором первого гола в ворота хозяев становится Максим Куликов. Через 4 минуты Дмитрий Данилин увеличивает перевес в счете до двух шайб. Вскоре после затяжной атаки Сергей Михайлов после выверенной передачи все того же Данилина делает счет 3-0. Четвёртый гол в копилку нашей команды приносит капитан Евгений Алабугин.

Второй период прошел под копирку первого. Александр Кириллов на первых секундах матча делает счет еще более крупным 5-0. Затем отличается Дмитрий Петрюк: 6-0. Защитник Валерий Дыдыкин мощнейшим щелчком от синей линии пробивает вратаря соперника: 7-0.

Через три минуты свой дубль оформляет наш капитан Евгений Алабугин, красиво переиграв вратаря хозяев - 8-0.

Все же хозяева смогли забить под занавес второго периода, выход один на один с нашим вратарем завершился взятием ворот 8-1.

Финальную точку в матче поставил защитник Александр Овсянников 9-1.

Поздравляем ХК "Маяк-Гранит" с заслуженной победой.

Отдельное спасибо нашим дорогим болельщикам, которые приезжают нас поддержать!!!

Состав ХК "Маяк-Гранит": Сафин (Котик), Дыдыкин - Белоусов, Михайлов - Кириллов - Алабугин, Аксенов - Овсянников, Петрюк -Куликов - Фахриев, Захаров - Кучуков, Брюханов - Аникеев - Лучников, Созинов, Данилин.

Пресс-служба ХК Маяк-Гранит

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