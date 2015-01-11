850 миллионов выделено на благоустройство городской среды на Южном Урале

Челябинская область получит усиленную поддержку из федерального бюджета в 2018 году. По решению правительства страны, 850 миллионов рублей направят в регион на улучшение городской среды. Программа «Городская среда» получила положительные рецензии и будет продолжена.



Считаю главным успехом то, что Челябинской области удалось сохранить и увеличить объемы финансирования по программам благоустройства. Это означает, что работа по формированию современной, комфортной городской среды, которая успешно выполнена в муниципалитетах региона, будет продолжена. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона обсудил параметры федерального бюджета на 2018 год в рамках встречи с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.



Программа «Городская среда» в Челябинской области исполняется достаточно эффективно, мы — одни из лидеров по стране. — заявил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин.

Отметим, что среди других приоритетных направлений оказались поддержка аграрно-промышленного региона, который на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост, развитие культуры в муниципалитетах, а также содействие НКО.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/850-millionov-iz-fed-budzheta/