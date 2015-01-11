Билеты на ЧМ по хоккею-2018 среди юниоров можно будет купить за 100 рублей

В Челябинской области стартовала продажа абонементов на юниорский чемпионат по хоккею в 2018 году – уже сейчас болельщики могут приобрести проходки на несколько матчей, цена на них начинается от 990 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на вице-губернатора Вадима Евдокимова.

На Южный Урал приедут 10 сильнейших юниорских команд из Канады, США, Швеции, Швейцарии, Беларуси, Франции, Чехии, России, Словакии и Финляндии, а также более 100 скаутов из разных стран мира, которые будут внимательно следить за всеми спортсменами и присматривать игроков для своих команд.

«Этот чемпионат – шанс для ребят 2000 года рождения показать себя и получить предложение стать игроком той или иной международной команды. Так что на турнире мы увидим будущих мировых звезд хоккея. И тот, кто придет посмотреть игры, через несколько лет скажет, что был на первом матче, где загоралась эта звезда», – отметил заместитель губернатора.

Абонементы на чемпионат начали продавать с 1 декабря. А с 1 января 2018 года челябинцы смогут купить билеты на отдельные матчи. Их цена будет варьироваться от 100 рублей до 1 тыс. «У нас нет цели заработать на этом событии, у нас есть цель сделать эти состязания доступными для всех южноуральцев», – подчеркнул Евдокимов.

Абонементы разделены на несколько категорий. Болельщики смогут купить проходки на игры в конкретном городе – Челябинске или Магнитогорске – либо же на игры конкретной страны, либо только на полуфинальные и финальные матчи.

Продажа билетов на матчи в Магнитогорске пока не открыта, она начнется после того, как определят точное расписание игр (дело в том, что если «Металлург» попадет в плей-офф, игры ЧМ и КХЛ будут идти день в день. – Прим. АН «Доступ»).

По словам Вадима Евдокимова, в этот раз возле арен не будет традиционных фан-зон и развлекательных площадок. Мера связана с изменением правил безопасности при проведении крупных мероприятий.

Напомним, чемпионат мира среди юниоров до 18 лет по хоккею пройдет в регионе с 19 по 29 апреля 2018 года.

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