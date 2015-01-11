За плохое качество ремонта дворов минстрой может лишить регионы федеральных средств

Города по-разному воспользовались деньгами по программе развития комфортной городской среды. Где-то люди долго ждали, когда же вместо грязи во дворах появятся дорожки и лавочки, и теперь рады переменам. А в других совсем иной масштаб - здесь внедряют экспериментальные материалы и автоматизированные системы. О том, как будут распределяться средства между регионами на следующий год и зачем жителей нужно привлекать к благоустройству дворов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень рассказал "Российской газете".

Михаил Александрович, в этом году сезон благоустройства уже завершен, все ли планы были выполнены?

Михаил Мень: Мы прогнозируем выполнение программ благоустройства на уровне 99 процентов. Проект, который мы начали, по своим масштабам огромный - он реализуется в 1653 муниципалитетах. В нем задействованы все регионы и охватывает почти 86 миллионов человек, а это две трети населения страны.

Всего за год должно быть сделано 2,5 тысячи современных и комфортных общественных пространств, приведено в порядок 19,5 тысячи дворов.

Сейчас идет активная стадия завершения объектов благоустройства. Не все они сдаются с первого раза, но все выявленные недоделки фиксируются и устанавливаются сроки их устранения.

Мы недавно собирали данные из регионов и заметили, как много проектов с формальным подходом: плитку положили, лавочку поставили, но концептуально ничего не изменилось. Как с этим бороться?

Михаил Мень: Состояние наших дворов и общественных пространств в разных регионах и муниципалитетах разное. Кто-то еще до запуска приоритетного проекта системно занимался вопросами благоустройства. А где-то не было дорог, сплошная грязь, ни одной урны или фонаря во дворе.

Поэтому в 2017 году была поставлена задача-минимум: в обустраиваемых дворах необходимо навести элементарный порядок. А именно - отремонтировать дворовые проезды, обеспечить освещение, установить скамейки и урны. Однако для тех, у кого уже сделали эту работу, была возможность повысить качество среды и в рамках дополнительного перечня установить детские, спортивные площадки, обустроить парковки, сделать газоны и многое другое.

Работа по формированию комфортной городской среды во всех регионах началась только в этом году. Почему?

Михаил Мень: Сегодня стало очевидно, что запрос у людей за последние несколько лет серьезно изменился. И того, что делают муниципальные власти для привлекательности своих территорий в части благоустройства и развития общественных пространств, городской среды, недостаточно.

Стоящий перед нами сегодня вызов даже не в том, что люди из регионов переедут в Москву. Молодые образованные специалисты могут выбрать для жизни Париж, Берлин или Токио. Мы должны сделать так, чтобы наша талантливая молодежь оставалась в России. А для этого для жизни они должны выбрать российские города. Конечно, при переезде главный фактор - экономический. Но при этом, по исследованиям, 64 процента людей перед тем как принять решение о переезде сначала выбирают город для жизни - с развитой инфраструктурой и комфортными жилыми районами. В перспективе наша задача сделать такими большинство российских городов.

То есть конкуренция уже не на уровне городов России, на международном уровне. И что было сделано для того, чтобы повысить привлекательность российских городов?

Михаил Мень: Старт этой работе был дан в прошлом году. На заседании Государственного совета Российской Федерации под председательством президента впервые прозвучали слова о благоустройстве, о развитии общественных пространств и городской среды. И по результатам Госсовета по поручению президента была создана эта программа.

Какие у нас сейчас запущены проекты по развитию городской среды?

Михаил Мень: Федеральный проект у нас один - "Формирование комфортной городской среды". Работа ведется в двух направлениях, первое - это дворы, вторая - общественные места, то есть знаковые объекты благоустройства: парки, скверы, набережные и т.д.

Кроме того, разрабатываются дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств для 40 городов, за эту работу отвечают АИЖК и КБ "Стрелка". У них еще ряд проектов - в части разработки мастер-планов городов и стандартов комплексного развития территорий. Плюс наша совместная работа по индексу качества городской среды.

Весной минстрой обещал, что будет учтено мнение людей. Удалось привлечь жителей городов к обсуждению?

Михаил Мень: Уже в этом году была введена обязательная процедура общественных обсуждений. То есть двор мог попасть в программу благоустройства только после того, как жители дома решили, что они хотят в этом дворе видеть. Мы знаем, вокруг чего во дворах разворачивается основная дискуссия: сделать больше парковочных мест или прогулочных зон для мам с колясками? И это не должен решать муниципалитет, это должны сделать люди. Они должны определить хотя бы схематично, как видят свой будущий двор.

Мы требуем от регионов максимальной вовлеченности людей в процессы, причем не формальной - собрали подписи и разошлись, а именно обсуждения. Очень хороший опыт Татарстана в этой сфере. Первый год по вовлеченности жителей был неплохой - всего в общественных обсуждениях в 2017 году приняли участие 6,5 миллиона человек, а это порядка 7 процентов от общего населения муниципалитетов - участников проекта.

Какая ответственность ждет регионы, которые не успеют выполнить все запланированные задачи по благоустройству в срок?

Михаил Мень: Как раз в конце ноября мы проводили всероссийский селектор, где подробно рассмотрели имеющиеся проблемы с выполнением работ, качеством, еще раз предупредили все регионы об ответственности за нарушения. Такая ответственность предусмотрена соглашением, заключенным между регионом и Минстроем России и предусматривает возврат федеральных средств полностью или частично - в зависимости от объема нарушений. Итог мы подведем в январе.

Отмечу и то, что за качеством работ - двойной контроль, к этой работе привлечены и общественные организации, дополнительно проводится мониторинг всех открытых источников, включая СМИ и социальные сети. И вы, и я понимаем, что из Москвы невозможно без сигналов жителей и общественных деятелей проконтролировать благоустройство больше 20 тысяч объектов. Поэтому мы очень благодарны жителям за их неравнодушие.

Сколько средств было в 2017 году израсходовано на создание комфортной городской среды?

Михаил Мень: Для запуска программы из федерального бюджета в 2017 году было выделено более 25 миллиардов рублей, и более 16 миллиардов рублей дополнительно поступило из региональных бюджетов.

Зачем нужно было привлекать людей к благоустройству дворов?

Михаил Мень: Я много лет работал в разных регионах и могу сказать, что принципиально отличаются двор, где муниципальная власть просто поставила детскую спортивную площадку, и двор, где люди приняли участие в установке этой площадки, пусть даже минимально. Потому что если люди выполнили часть работы сами, они чувствуют себя вовлеченными в процесс. Это дает понимание некой ответственности не только за свою квартиру, но и за свой подъезд, и за свой двор, меняет менталитет людей. И в таких случаях мы никогда не сталкиваемся с вандализмом. И, в конце концов, это сплачивает людей, а это сегодня проблема - люди перестали знать даже своих соседей по лестничной площадке.

Решен ли вопрос с финансированием проектов благоустройства на следующий год?

Михаил Мень: Президентом РФ уже принято решение о продлении этого проекта на 5 лет и обеспечения его финансирования на уровне не ниже 2017 года. В федеральном бюджете на 2018-2020 годы предусмотрены и распределены между регионами федеральные средства на эти цели - более 75 миллиардов рублей. Всего в течение пяти лет на благоустройство будет направлено как минимум 125 миллиардов рублей.

Есть ли какие-то условия получения этих средств для регионов?

Михаил Мень: В этом году таких строгих критериев получения средств не было, какие появятся уже со следующего года. Эти деньги регионы и муниципалитеты получают только в обмен на конкретные результаты. Мы уже вносим изменения в нормативные документы: в распределении средств будет играть роль результативность работы региона за прошлый год. Я считаю, это честно.

В России только 8 общественных простраств благоустроили инвесторы. Их может стать больше за счет концессий

Кроме того, все регионы - получатели средств должны утвердить пятилетние программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, и такие же программы должны утвердить муниципалитеты, на территории которых непосредственно проводятся работы по благоустройству.

Насколько разными получаются проекты в зависимости от региона?

Михаил Мень: Все регионы в 2017 году находились в равных условиях, тем не менее результаты получились, порой, очень разные. Взять, например, уютные дворы в Якутии и положенный наспех асфальт в Бердске Новосибирской области. Бороться с теми, кто формально подходит к вопросам благоустройства, нужно не только наказанием. В 2017 году Минстрой России впервые начал формировать библиотеку лучших практик по созданию городской среды. У регионов и муниципалитетов есть возможность изучить и перенять лучший опыт. В феврале 2018 года мы впервые сформируем Федеральный реестр лучших практик в сфере благоустройства, реализованных в 2017 году.

Ранее вы говорили, что каждый год будет подводиться индекс качества городской среды. Что это за показатель? Зачем он нужен?

Михаил Мень: У нас в каждой отрасли существует показатель, отражающий суть изменений. Например, в жилищном строительстве - объем ввода жилья, где мы видим, сколько и где введено многоквартирного и индивидуального жилья. Индекс качества городской среды - это показатель на основе анализа государственных и открытых данных, насколько в населенном пункте развита городская среда - общественные пространства и дворы. Этот индекс качества, разрабатываемый Минстроем России совместно с АИЖК и КБ "Стрелка", станет одним из факторов, влияющих на направления работы местных властей и распределение субсидий в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Регионы, муниципалитеты и даже бизнес смогут на них ориентироваться в своей работе. Первый такой индекс мы представим в феврале 2018 года.

Инициатива

Михаил Александрович, насколько проекты благоустройства могут быть интересны инвесторам?

Михаил Мень: Очень интересный и важный вопрос, мы сейчас как раз работаем над ним. Принято считать, что концессионные соглашения больше подходят для объектов инфраструктуры - водоснабжения, водоотведения, подачи тепла, если касаться деятельности минстроя. На самом деле мировой опыт показывает, что концессионеры берутся и за крупные общественные пространства.

А в России такие есть?

Михаил Мень: Есть, но мало пока, только восемь проектов, в Волгограде, Ростове, еще нескольких городах. В Ростове на Дону реализуется проект по благоустройству части набережной реки Дон, объект взят в концессию на 32 года, а общий объем инвестиций в проект составил 330 миллионов рублей. Интерес к этой теме сейчас очень высок, поэтому очень важно разработать понятную и прозрачную методологию для привлечения концессионеров на управление проектами благоустройства.

И что может сделать концессионер в сфере благоустройства?

Михаил Мень: Например, он берет в управление на двадцать лет заброшенный городской парк, благоустраивает его, а окупаемость вложенных средств происходит за счет создания гостеприимной среды, инфраструктуры, при этом сам объект остается в публичной собственности.

Для того, чтобы сделать акцент на этом, минстрой сейчас прорабатывает так называемое "коробочное" решение для концессий в части благоустройства и развития городских пространств. Аналогичное "коробочное" решение мы сделали по водоснабжению и водоотведению вместе со Сбербанком. И оно начало работать.

Что собой представляет такое "коробочное" решение?

Михаил Мень: Это типовой концессионный договор и типовые условия получения кредита в одном из российских банков. Берете два этих документа и приходите в местные органы государственной власти со своими предложениями.

Подготовила Ирина Жандарова

https://rg.ru