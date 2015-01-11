Инженер-технолог ЦЗЛ признана победителем конкурса премий Росатома

Подведены итоги открытого конкурса по присуждению премий Госкорпорации «Росатом» молодым ученым атомной отрасли в 2017 году. По итогам конкурса победителем признана инженер-технолог-химик-исследователь центральной заводской лаборатории ПО «Маяк» Татьяна Волкова (научный руководитель – Вячеслав Рудских, руководитель группы технологий материалов ЯОК лаборатории новых технологий ЦЗЛ). Татьяна приняла участие в конкурсе с научной работой на тему «Создание осадительно-сорбционной технологии очистки солей лития», которая была подана в виде цикла статей, опубликованных в журналах, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования («Scopus» и «Web of Science»).

Конкурс по присуждению премий Госкорпорации «Росатом» молодым ученым атомной отрасли проводится ежегодно с целью развития научного потенциала в отрасли, выявления и поддержки молодых ученых, содействия их профессиональному росту и стимулирования творческой активности. В этом году на конкурс поступило 139 заявок от 47 организаций и предприятий. Согласно положению о конкурсе, премии присуждаются молодым работникам организаций атомной отрасли в возрасте до 35 лет, занятым исследованиями и разработками. Совместно с молодым ученым на соискание премии выдвигаются и их научные руководители.

На конкурс подавались научные работы, опубликованные в виде статьи/цикла статей, защищенной диссертации или патентов/серии патентов. Оценка работ осуществлялась по следующим критериям: актуальность, новизна и научная значимость работы, степень обоснованности полученных результатов, практическая ценность результатов, уровень публикации научной работы, вклад (роль) соискателя в выполнении работы, проявленная активность и достижения.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»