В воздухе витает дух Нового года!

Заряжайтесь им вовсю! А вашему вниманию афиша на этот уикенд!

Озёрск:

Театр драмы и комедии «Наш Дом»:

9 декабря 18-30

комедия-гротеск «Господа, товарищи, сволочи и дамы», 14+

10 декабря

11-00 музыкальная сказка «Иван да Марья», 5+

18-30 «Арии на граблях» - «Предложение», 14+

9 декабря 11-00

Озёрский театр кукол: «Я - Коза», 6+

10 декабря 11-00

Озёрский театр кукол: «Петушок-золотой гребешок», 5+

10 декабря 15-00

Центральная городская библиотека: открытие «большого зимнего микса» - сборной выставки работ художников из Озерска, Екатеринбурга и Челябинска.

Среди авторов – озерчане Ирина Окунева (графика), Ольга Сухорученкова и Елена Макарова (батик), Дмитрий Посадский, Людмила Маюрова (роспись, графика), Зоя Серикова из Челябинска (картины из кожи), Елена Сысоева (текстильные куклы).Ожидаются и дебютанты – художники, ранее не принимавшие участие в городских выставках.

Все выходные:

Глк Егоза: в эту пятницу открывается тюбинговая трасса! Это потрясающая возможность вырваться из пыльного города и насладиться первым снегом!

Помимо катания на тюбинге возможна аренда мангальной зоны. Суббота и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Все выходные:

Начал свою работу каток на стадионе "Труд"! Суббота, воскресенье - с 12:00 до 18:00ч.

10 декабря с 14-30

Кск «Лидер»: Открытый Кубок ОГО по волейболу среди женских команд.

Кыштым:

10 декабря с 11 до 15ч

ДК Металлургов: Выставка - ярмарка мастеров прикладного творчества "Новогодний подарок"

Челябинск:

9 декабря 14-00

Южно-Уральский государственный университет: «Всероссийский Правовой диктант»

9 декабря 19-00

ДК ЖД: Благотворительный спектакль «Сердце нараспашку». Собранные средства пойдут в Благотворительный фонд К.Хабенского и на поддержку талантливых детей «Детской студи творческого развития «Это правда».

9 декабря 19-00

Крк «Мегаполис»: Первый фестиваль музыкального видео "КлипАРТ-2017" проводится впервые и ставит перед собой задачи выявить, обнародовать и официально отметить лучшие произведения данного жанра!

Фестиваль пройдет в формате презентации -ретроспективы. Обещают прямо-таки настоящее шоу!

До 23 декабря

Галерея современного искусства «Okno»: Всякая вещь существует в культуре и обладает семантическим ореолом, то есть является чем-то большим, нежели просто функцией. Елочные игрушки для Ольги Антипиной, — это непросто украшения, превращающие хвойное дерево в новогодний атрибут. Художник пишет елочки летние, наряжая их

прямо в лесу под августовским солнцем. Так уже в живописном воплощении вещь начинает утрачивать привычное значение, становится чем-то другим, чем обычно не является. Приходите посмотреть что из всего этого вышло.

До 4 февраля

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Александрова: «Параграфы» - такое название получила выставка, демонстрирующая произведения разных творческих этапов ведущего художника XX века. Жизнерадостные сценки юного Пикассо сменяются более меланхоличными работами «голубого периода» и переходят в полные ужаса войны эскизы к знаменитой «Гернике».

Отдельная часть выставки – образы возлюбленных Пикассо. Обаятельный художник не испытывал недостатка женского внимания. Множество муз, множество ярких и кратковременных романов осталось в искусстве в виде портретов, таких же разных, как и сами героини.

Екатеринбург:

До 4 февраля

Екатеринбургский музей изобразительных искусств: выставка Музея наивного искусства — «Ангелы и другие жители Земли. Избранные произведения Музея наивного искусства». Коллекция музея сформирована на основе собрания известного екатеринбургского коллекционера Евгения Ройзмана, которое было передано в дар ЕМИИ в 2015 году. Работы были им приобретены или получены в дар от художников и наследников на протяжении двадцати пяти лет коллекционирования. Каждый художник — это отдельная история поисков собирателя и знакомства с автором, а его картины — самостоятельный внутренний мир.

9 декабря 17-00

Крк «Уралец»: Хоккейный матч ХК «Автомобилист» VS ХК «Авангард»

9 декабря с 12-00

Ельцин центр: В Европе Рождество — особенный праздник, таинственный и светлый. Чтобы наполнить время ожидания праздника радостью, Генеральное консульство Германии и Ельцин Центр приглашают гостей и жителей Екатеринбурга на праздничную программу «Немецкое Рождество», чтобы интересно и весело провести выходные и познакомиться с немецкими рождественскими традициями.

Александра Лебедева