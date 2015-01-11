«Звезда» померкла перед «Гранитом»

9 декабря в Чебаркуле состоялся матч с приставкой «супер».

Встречались команды "Звезда" (г.Чебаркуль) и наш родной клуб "Маяк-Гранит".

Игра с первых минут обещала быть бескомпромиссной и обоюдоострой, ведь встречались два фаворита чемпионата.

Матч начался с острых атак "Звезды", но раз за разом в рамке здорово действовал Эмиль Сафин.

Подхватив прыть своего вратаря, наши парни стали плавно переходить из обороны в атаку, что принесло свои плоды. Игорь Захаров мощнейшим щелчком от синей линии поражает ворота соперника, наша команда выходит вперёд. Под занавес первого периода Дмитрий Петрюк после отлично разыгранной комбинации увеличивает преимущество нашей команды до 2 шайб.

Второй период прошёл преимущество в зоне гостей. Отметим обилие удалений со стороны обеих команд. Следующим событием стал гол "Звезды". На наброс в сторону ворот Сафина среагировал Бочаров, эффектно подставив клюшку и тем самым изменив траекторию броска, - 2:1. В конце второго периода все тот же Петрюк очень красиво обыгрывает вратаря хозяев 3:1.

Финальная часть матча стала самой зрелищной. Эмиль Сафин порой вытворял в воротах просто акробатические этюды и заслуженно срывал аплодисменты зрителей. Именно его вдохновенная игра не позволила хоккеистам "Звезды" сократить счёт. Но все же чебаркульцы смогли подобрать ещё один ключ к нашим воротам: отличился Елисеев. Финальный штурм ворот гостей ни к чему не приводит, и вот - очередная заслуженная победа нашей команды!!!

Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас в этом поединке!!!

Состав команды ХК "Маяк-Гранит": Сафин (Котик), Кучуков - Дыдыкин, Михайлов - Кириллов - Алабугин, Аксенов - Овсянников, Брюханов - Куликов - Аникеев, Белоусов - Созинов, Петрюк - Данилин - Приданников, Мотыгулин - Шубников, Захаров - Тровеных - Лучников.

Пресс-служба ХК "Маяк-Гранит"

Долгожданная новость для озёрских болельщиков: 16 декабря на хоккейном корте стадиона "Труд" состоится первый домашний матч ХК "Маяк-Гранит". Наша ледовая дружина встретится с ХК "Синара" (г. Каменск-Уральский) в рамках Чемпионата Свердловской области по хоккею с шайбой. Начало игры в 14:00. Продемонстрируем северным соседям своё легендарное гостеприимство! Онлайн-трансляция матча на сайте Озёрск.ру.