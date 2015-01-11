Более 250 человек и 100 единиц техники спасали трассу М-5 от снегопада

Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 20-00 10 декабря движение грузовых транспортных средств на автодороге М-5 осуществляется в штатном режиме, заторов нет, трасса находится в проезжем состоянии.

Напомним, что в 15.30 часов 9 декабря 2017 года было установлено временное ограничение движения грузовых автомобилей на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» с 1548 по 1780 км. В связи с неблагоприятными погодными условиями для мониторинга и предупреждения образования заторов, помощи автомобилистам на трассе М-5 работали оперативные группы 3 отрядов федеральной противопожарной службы, были задействованы мобильные пункты обогрева.

Кроме того, для оказания возможной помощи водителям на Федеральной автомобильной дороге М-5 «Южный Урал» работали 3 группы Уральского учебного спасательного центра МЧС России (всего 36 человек и 10 единиц техники, включая технику повышенной проходимости).

Всего в рамках превентивных мероприятий было задействовано более 250 чел. и 100 ед. техники, в том числе от МЧС – порядка 100 чел. и 20 ед. техники.

Информация была доведена до единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также заинтересованных служб, ведомств и организаций. Было организовано взаимодействие с дорожными службами муниципалитетов. Проводилось оповещение водителей автотранспорта.

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