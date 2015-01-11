На Виктора Кудревича возбуждено уголовное дело

Об этом «Озерскому вестнику» сообщил собственный источник в администрации округа. Пока неизвестно, по какой статье проходит директор крупнейшего культурного учреждения в Озерске, но ранее появлялась информация о том, что в отношении Кудревича проводится проверка по фактам нецелевого расходования денежных средств, выделенных на празднование 70летия Озерска.

Напомним, что тренд на противодействие коррупции во всех её проявлениях в муниципалитете обозначил глава округа Евгений Щербаков. Он возглавляет муниципальную комиссию по противодействию коррупции, кроме того, администрация регулярно направляет в правоохранительные органы результаты внутренних проверок.

http://ozvest.ru